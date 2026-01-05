فرمانده انتظامی شهرستان پارسیان از توقیف یک دستگاه کامیونت و کشف ۴ تن مرغ زنده قاچاق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ فرزاد شریفی گفت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی لاورچهو این شهرستان روز گذشته حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور پارسیان به بندرلنگه به یک دستگاه کامیونت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار ۴ تن مرغ زنده قاچاق و  بدون مجوز بهداشتی و حمل کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

