باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرهادی با بیان اینکه طی ۴ سال اخیر تهران با تحول جدی در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقلی مواجه شده است، گفت: به طور میانگین روزانه نزدیک به ۲۰ میلیون سفر شهری در تهران انجام می‌شوند که حمل ونقل عمومی با همه عقب ماندگی‌ها و بی‌مهری‌های صورت گرفته، توانسته ۳۵ درصد سفر‌های شهری را پوشش دهد.

آنطور که وی گفته، در دوره‌های گذشته دولت به هر دلیل باری از دوش اتوبوسرانی تهران برنداشت و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ یعنی ۱۱ سال این بی مهری ادامه یافت تا اینکه در دوره حاضر به همت شهید رییسی طی دو سال ۲۷۱ دستگاه اتوبوس به تهران داده شد.

به گفته او، در عین حال مدیریت شهری ششم عقب‌ماندگی در عرصه نوسازی اتوبوس‌های شهری را به دقت و با تمام قوا دنبال کرد و توانست ۱۱ قرارداد با تولیدکنندگان داخلی و خارجی ببندد که ۱۴۲۸ دستگاه از محل قرارداد داخلی و خارجی به تهران اتوبوس رسیده و ۵۰۰ دستگاه آن اتوبوس برقی است. این اعداد فارغ از اتوبوس‌های دوکابین و متروباس‌های ۲۶ متری است که به زودی به تهران وارد می‌شوند.

پیرهادی با اشاره به بعد دیگر توسعه متروی تهران گفت: از سویی کار توسعه زیرساخت مترو در دوبخش مجزای دیگر نیز پیگیری شد. نخست بحث ساخت ایستگاه‌ها بود که به زودی با افتتاح ایستگاه سرباز تعداد آن به ۱۶۲ خواهد رسید که بیست و یکمین ایستگاه دوره حاضر است. در بخش ساخت شبکه نیز پرونده خطوط هفت گانه امسال بسته می‌شود. او ادامه داد: در این دوره نزدیک ۴۰ کیلومتر تونل ساخته شد و قرارداد‌های خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ نیز به مرحله اجرا رسیده است. در بخش توسعه خطوط حاضر نیز پس از عقد قرارداد با پیمانکار، فعالیت در بخش‌های مختلف آغاز شده است.

وی اظهار داشت: میانگین جابجایی با خطوط ۷ گانه متروی تهران، ماهانه ۸.۷ میلیون نفر است که در صورت افزوده شدن خطوط جدید، این عدد به ۱۳.۶ میلیون سفر ماهانه خواهد رسید. این یعنی ۶۰ درصد سفر‌های شهری با مترو انجام خواهد شد.

پیرهادی تصریح کرد: در بخش واگن‌های مترو نیز با همت بالای مدیریت شهری قرارداد زمین مانده ۲ هزار واگن برای کلانشهر‌های کشور زنده شد که ۱۰۷۱ واگن را سهم تهران می‌‎کند. به علاوه ۱۱۳ واگن ملی نیز پس از عقد قرارداد به مرحله عملیاتی رسید و هم اکنون ۱۵ واگن ملی وارد شبکه متروی تهران شده است.

به گفته وی، فاز دیگر نیز برقی‌سازی تاکسی‎‌های تهران بود که نزدیک ۲ هزار دستگاه آن در حال فعالیت هستند این رقم با کمک دولت به ۶ هزار دستگاه تاکسی برقی می‌رسد تا تعداد آنها ۳ برابر شود.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: هدفگزاری مدیریت شهری توسعه حمل ونقل عمومی تا رسیدن به ۶۰ درصد پوشش تردد‌های روزانه است و برای این مهم راه با توسعه زیرساخت‌ها و رسیدن اتوبوس‌ها و واگن‌های جدید دنبال می‌شود.