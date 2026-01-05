شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز سود سهام عدالت ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سود سهام عدالت یکی از مسائل اصلی در خانواده‌ها محسوب می‌شود و هر ساله توجه میلیون‌ها نفر از مشمولان این طرح را به خود جلب می‌کند. اما این روز‌ها واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۴ همچنان به تعویق افتاده و سهامداران همچنان در بلاتکلیفی قرار دارند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع هستند.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام خسته نباشید بنده تو رو خدا از مسئولان سوال کنید سهام عدالت جامانده چرا به تاخیر افتاده و واریز نمی‌شود؟ هیچ خبری از ثبت نام نیست من مستاجر هستم و دارای فرزند هستم. بچه هم داردم ماهانه ۴ میلیون کرایه میدم یه کارگر ساده م ساکن ملارد سرآسیاب با تشکر

