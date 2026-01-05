مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: این هفته اولین محموله واردات خودرو شامل ۶ هزار دستگاه از بندر شهید رجایی وارد بندر خشک آپرین خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران در خصوص زمان آغاز واردات خودرو از بندر خشک آپرین از فراهم شدن امکان ترخیص خودرو از بندر خشک آپرین خبر داد و گفت: با توجه به تعامل مناسب میان راهآهن و گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار گمرک در بندر خشک آپرین، تسهیلات لازم برای واردکنندگان خودرو فراهم شده است.
وی افزود: در راستای تسریع در تخلیه بنادر جنوبی کشور، امکان ترخیص خودروها در بندر خشک آپرین فراهم شده و مقدمات اجرایی این اقدام در حال تکمیل است. در همین زمینه، شرکتهای حملونقلی فعال در حوزه جابهجایی خودرو نیز فعالسازی شدهاند تا از این ظرفیت بهطور کامل استفاده شود.
ذاکری با اشاره به روند توسعه بندر خشک آپرین تصریح کرد: این بندر در ماههای اخیر با استقبال سرمایهگذاران مواجه شده و کمتر از یک ماه پیش، دو تا سه شرکت قرارداد سرمایهگذاری برای توسعه این بندر را امضا کردند. با توجه به امکانات و تسهیلات پیشبینیشده، شرکتهای دیگری نیز برای مشارکت در توسعه بندر خشک آپرین اعلام آمادگی کردهاند.
مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامه، بخش قابلتوجهی از خودروهای موجود در بندر شهید رجایی در کوتاهترین زمان ممکن به بندر خشک آپرین منتقل و فرآیند ترخیص آنها تسریع شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینیها، حدود ۶ هزار دستگاه خودرو از بندر شهید رجایی به بندر خشک آپرین منتقل خواهد شد و شرکتهای حملونقلی از همین هفته عملیات انتقال خودروها را آغاز میکنند.