مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، از نصب نخستین ردیاب‌های هوشمند GPS با قابلیت شارژ دوگانه بر روی شتر‌ها در این استان خبر داد.

حمید آمیغی گفت: در راستای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت دام سبک و سنگین، نخستین نمونه از ردیاب‌های مخصوص شتر با سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPS) و قابلیت شارژ از طریق انرژی خورشیدی و برق، در یکی از واحد‌های دامداری شهرستان بندرعباس نصب و راه‌اندازی شد.

وی افزود: این دستگاه که به صورت کمربندی بر گردن شتر نصب می‌شود، امکان پایش لحظه‌به‌لحظه موقعیت دام را از طریق یک اپلیکیشن تلفن همراه برای مالک یا ساربان فراهم می‌کند. این موضوع نه تنها در یافتن شتر‌های گم‌شده مفید است، بلکه با آگاهی سریع از نزدیکی دام به حریم جاده‌ها، از بسیاری از حوادث تلخ و خسارات مالی و جانی جلوگیری می‌کند.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به سابقه حوادث ناگوار برخورد شتر‌ها با خودرو‌ها در جاده‌های استان، تصریح کرد: استان هرمزگان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و داشتن جمعیت قابل توجهی از شتر، همواره با چالش تردد دام در حاشیه راه‌ها مواجه بوده است. راه‌اندازی این سیستم، گامی مهم در جهت کاهش این مخاطرات و حرکت به سمت دامداری هوشمند و مسئولانه است.

آمیغی گفت: اجرای آزمایشی این طرح با موفقیت بر روی شتر‌های امیر ضعیف‌نگاه در روستای چاه فعله بندرعباس اجرا شده و نتایج مثبت و قابل اندازه‌گیری داشته است. 

منبع: جهاد کشاورزی هرمزگان

برچسب ها: شتر ، ردیاب
خبرهای مرتبط
مهلت سه روزه برای جمع آوری شترهای سرگردان در بشاگرد
تصویب ۱۵ اقدام برای ساماندهی شترهای سرگردان در جاسک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رویداد ملی «ایران جان» روایت واقعی هرمزگان است، نه یک ویترین تبلیغاتی
جدال نمایندگان هرمزگان با حریفان خود در لیگ برتر فوتسال کشور
آخرین اخبار
جدال نمایندگان هرمزگان با حریفان خود در لیگ برتر فوتسال کشور
رویداد ملی «ایران جان» روایت واقعی هرمزگان است، نه یک ویترین تبلیغاتی
فولاد هرمزگان قهرمان لیگ برتر فوتبال ساحلی امید‌های کشور شد
طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در هرمزگان آغاز شد؛ پوشش ۴۴ هزار کودک زیر ۵ سال
تأکید معاون وزیر تعاون بر لزوم ارتقای جایگاه مسکن کارگری هرمزگان