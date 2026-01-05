باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در واکنش به تحولات اخیر بینالمللی و پس از ربودن نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا توسط آمریکا بر ضرورت تقویت توانمندیهای هستهای کشورش تاکید کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، این سخنان در جریان حضور او در رزمایش نظامی «گروه ضربت آتش» ارتش خلق کره در تاریخ ۴ ژانویه بیان شد؛ رزمایشی که شامل پرتاب موشکهای بالستیک هایپرسونیک (فراصوت) بود.
او تاکید کرد که «بحران ژئوپلیتیک اخیر و تحولات پیچیده بینالمللی»، کره شمالی را ملزم میکند تا قدرت بازدارندگی هستهای خود را تقویت کند. کیم بهبود ویژگیهای کلیدی نیروهای هستهای را یک «ماموریت استراتژیک مهم» خواند و بر نوسازی مستمر سلاحهای تهاجمی برای تقویت دفاع از خود تاکید کرد.
او گفت: «ما باید آمادگی نیروهای استراتژیک تهاجمی و قدرت تخریب آنها را به دشمنان نشان دهیم». کیم این اقدام را راهکاری مؤثر برای بازدارندگی از جنگ دانست.
این مانور با هدف ارزیابی آمادگی سامانههای موشکی هایپرسونیک و آزمایش کارایی سیستمهای بازدارندگی هستهای انجام شد و گزارشها حاکی است که موشکهای هایپرسونیک از منطقه «ریونگبو» در پیونگیانگ به سمت شمال شرقی شلیک شده و با موفقیت به اهدافی در فاصله ۱۰۰۰ کیلومتری در دریای ژاپن (که کره شمالی آن را دریای شرقی مینامد) اصابت کردهاند.
این اقدام در بحبوحه تنشهای شدید بینالمللی صورت میگیرد؛ بهویژه پس از حملات آمریکا به ونزوئلا که پیونگیانگ آن را نقض حاکمیت ملی این کشور خوانده است. کره شمالی تاکید دارد که توسعه توان موشکی و هستهایاش پیامی روشن به دشمنان است که هرگونه تهدید علیه امنیت این کشور با پاسخی قاطع روبهرو خواهد شد.
منبع: آر تی