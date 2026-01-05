باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
لباس سفید برف بر تن کوهستان دیلمان + فیلم

سامانه سرد و بارشی، فرش سفید برف را بر زمین دیلمان گیلان گسترانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش برف سنگین باعث شده که منطقه دیلمان در استان گیلان پوشیده از برف شود.

برف نشسته بر دل کوهستان این منطقه فرصتی برای همنشینی مردم با طبیعت زمستانی دیلمان فراهم کرده است.

 

