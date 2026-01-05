لباس سفید برف بر تن کوهستان دیلمان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0641 \u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u062f\u06cc\u0644\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646 \u067e\u0648\u0634\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0628\u0631\u0641 \u0634\u0648\u062f.\n\u0628\u0631\u0641 \u0646\u0634\u0633\u062a\u0647 \u0628\u0631 \u062f\u0644 \u06a9\u0648\u0647\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0641\u0631\u0635\u062a\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0647\u0645\u0646\u0634\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0627 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062f\u06cc\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n