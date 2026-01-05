باشگاه خبرنگاران جوان - وحید آشتیانی گفت: با واگذاری زمین به شرکت برق منطقه‌ای تهران، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان این شرکت، شرکت شهرک‌های صنعتی استان و استانداری قم که در شهریورماه سالجاری به امضاء رسیده بود، وارد مرحله اجرایی شد و بر اساس این توافق، ظرفیت برق شهرک‌های صنعتی شکوهیه و محمودآباد افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم با اشاره به اهمیت تأمین برق پایدار و توسعه زیرساخت‌های انرژی در شهرک‌های صنعتی، افزود: در راستای اجرای مفاد تفاهم‌نامه یادشده، زمین مورد نیاز برای احداث پست برق به شرکت برق منطقه‌ای تهران واگذار شده و ۲ دستگاه ترانسفورماتور ۲۰.۶۳ کیلوولت با ظرفیت ۸۰ مگا ولت آمپر نیز تهیه گردیده‌است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم با تأکید بر اینکه تأمین برق پایدار از ارکان اساسی استمرار تولید و پشتیبانی از فعالیت‌های صنعتی به شمار می‌رود، ادامه داد: اجرای این طرح گام مهمی در رفع ناترازی انرژی در شهرک‌های صنعتی شکوهیه و محمودآباد محسوب می‌شود و می‌تواند نقش بسزایی در پایداری تولید، افزایش ظرفیت فعالیت واحد‌های موجود و جذب سرمایه‌گذاران جدید ایفا کند.

آشتیانی گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی قم طی ماه‌های اخیر با پیگیری‌های مستمر و همکاری نزدیک با استانداری و شرکت برق منطقه‌ای تهران، برنامه جامعی را برای توسعه شبکه برق شهرک‌های صنعتی تدوین کرده است که امیدواریم با اجرای کامل پروژه‌های پیش بینی شده، شاهد پایداری شبکه برق در شهرک‌های صنعتی استان باشیم.

گفتنی است شهرک صنعتی شکوهیه قم مهمترین کانون انجام فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در این استان است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مرکز و قلب کشور، بسیاری از صنعتگران و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت اقتصادی در آن هستند. این شهرک صنعتی در ابتدای محور قدیم قم - تهران واقع شده و از زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های تولیدی برخوردار است.

شهرک صنعتی محمودآباد نیز یکی از شهرک‌های فعال استان قم است که در زمینی به وسعت یک‌هزار و ۷۰ هکتار ایجاد شده و میزبان واحد‌های تولیدی و صنعتی در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع فلزی، کانی غیرفلزی، شیمیایی، سلولزی و خدماتی است. این شهرک به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب و دسترسی مطلوب به شبکه‌های حمل‌ونقل، از مراکز صنعتی مهم منطقه به شمار می‌رود.

بیش از ۴۰ درصد اقتصاد قم متعلق به بخش صنعت است و در حال حاضر حجم قابل توجهی از اشتغال استان در این بخش قرار دارد. قم رتبه ششم کشور از نظر اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده که این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت و سرمایه گذاری صورت گرفته برای آن طی سال‌های اخیر در این استان است.

منبع:شرکت شهرک های صنعتی قم