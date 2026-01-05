چین با ورود به پرونده ربودن مادورو، حملات آمریکا را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواند و خواستار آزادی فوری و تضمین امنیت رئیس‌جمهور ونزوئلا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه چین امروز دوشنبه از آمریکا خواست تا نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ربوده شده ونزوئلا را فورا آزاد کرده و امنیت او را تضمین کند.

«لین جیان»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک نشست خبری اظهار داشت: «چین از آمریکا می‌خواهد که امنیت رئیس‌جمهور مادورو و همسرش را تضمین کرده و آنها را فورا آزاد کند. واشنگتن باید از تلاش برای سرنگونی دولت ونزوئلا دست بردارد و به سمت حل مسائل از طریق گفت‌و‌گو حرکت کند.»

در ۳ ژانویه جاری، آمریکا حمله گسترده‌ای را به ونزوئلا آغاز کرد که منجر به ربایش نیکولاس مادورو و همسرش، «سیلیا فلورس» و انتقال آنها به نیویورک شد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که مادورو و فلورس به اتهامات ادعایی مربوط به «تروریسم مواد مخدر» و ایجاد تهدید (از جمله برای آمریکا) محاکمه خواهند شد.

در واکنش به این عملیات نظامی، کاراکاس خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل متحد شد؛ همزمان، دیوان عالی ونزوئلا، «دلسی رودریگز»، معاون رئیس‌جمهور را به‌طور موقت مسئول پیشبرد امور ریاست‌جمهوری کرد.

ساعاتی پیش نیز وانگ یی، وزیر امور خارجه چین با بیان اینکه حوادث ونزوئلا مورد توجه گسترده بین‌المللی قرار گرفته است، تاکید کرد که هیچ کشوری مجاز نیست در صحنه بین‌المللی به عنوان پلیس یا قاضی جهانی عمل کند.

منبع: اسپوتنیک

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۱۵ دی ۱۴۰۴
اگر همه کشورها علیه اعمال تروریستی ترامپ بسیح نشوند
بعدی ممکنه خودشان باشند
ترامپ ادم ربایی را عرف بین الملی خواهد کرد
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۱۵ دی ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکای مدافع قانون جنگل !!!
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۱۵ دی ۱۴۰۴
دراین خصوص عراقچی باچین روسیه باید دیدار وبیانیه مشترک صادر بکنند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۱۵ دی ۱۴۰۴
با توافق چین و روسیه انجام شد اینا همش نمایشه
۳
۲
پاسخ دادن
