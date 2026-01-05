باشگاه خبرنگاران جوان - در جدیدترین نقشه محبوب‌ترین فست‌فود در هر ایالت آمریکا، مک‌دونالد غایب بزرگ است.

در این نقشه که بر پایه جستجوهای گوگل و تنظیم‌شده برای تعداد شعب هر زنجیره تهیه شده، ۲۸ برند مختلف به عنوان محبوب‌ترین در ایالت‌های آمریکا ظاهر شده‌اند و مک‌دونالد حتی در یک ایالت هم رتبه اول را ندارد!

این تنوع نشان‌دهنده وفاداری به برندهای محلی و منطقه‌ای است؛ مثلاً Whataburger در تگزاس یا Shake Shack در نیویورک محبوب‌ترند. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت‌های مک‌دونالد یکی از دلایل اصلی غیبت این غول فست‌فود از صدر جدول است.

منبع: کانال تلگرامی امریکانا