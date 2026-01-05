مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی تعداد روز‌های با هوای ناسالم در استان در ۹ ماهه امسال را ۱۰۰ روز اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - خانی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: تعداد روز‌های با شرایط هوای ناسالم در کل استان از ابتدای امسال تاکنون ۸۲ روز بوده است.

او افزود: در مدت مشابه پارسال تعداد روز‌های با هوای ناسالم در استان ۴۱ روز بوده است.

خانی اظهار کرد: در خراسان جنوبی ۷ ایستگاه سنجش کیفیت هوا فعال است که ۲ ایستگاه آن مربوط به مرکز استان بوده و به فعالیت می‌پردازد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: در شهرستان‌های سرایان، نهبندان، زیرکوه، طبس و فردوس نیز هر کدام یک ایستگاه پایش کیفیت هوا فعال است.

