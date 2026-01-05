مرحله نخست اعتبار ۴ میلیون تومانی کالابرگ به حساب سرپرستان خانوار در هرمزگان واریز شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان گفت: مرحله نخست این طرح واریز یک ملیون تومان برای سرپرستان خانوار دهک های یک تا نهم است که در چهار ماه پرداخت می شود.
کیومرث برخورداری گفت: سرپرستان می توانند 13 قلم کالای اساسی از فروشگاه های طرف قرارداد تهیه کنند و مبلغ باقی مانده نیز به ماه های بعد قابل انتقال است.
مشمولان میتوانند با نصب برنامه کاربردی «شما»، استفاده از کد دستوری ۱۴۶۳# *۵۰۰* و یا پیامکهای رسمی ارسالی از سرشماره V.Refah، از موجودی اعتبار خود مطلع شوند.
وی افزود: همچنین مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ آماده پاسخگویی به سؤالات مشمولان است.