مرحله نخست اعتبار ۴ میلیون تومانی کالابرگ به حساب سرپرستان خانوار در هرمزگان واریز شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان گفت: مرحله نخست این طرح واریز یک ملیون تومان برای سرپرستان خانوار دهک های یک تا نهم است که در چهار ماه پرداخت می شود.

کیومرث برخورداری گفت: سرپرستان می توانند 13 قلم کالای اساسی از فروشگاه های طرف قرارداد تهیه کنند و مبلغ باقی مانده نیز به ماه های بعد قابل انتقال است.

مشمولان می‌توانند با نصب برنامه کاربردی «شما»، استفاده از کد دستوری ‎‏‎‎‏۱۴۶۳# *۵۰۰* و یا پیامک‌های رسمی ارسالی از سرشماره ‎V.Refah‎، از موجودی اعتبار خود مطلع شوند.

وی افزود: همچنین مرکز تماس ‎۰۲۱-۶۳۶۹‎ آماده پاسخگویی به سؤالات مشمولان است.