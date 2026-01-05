همزمان با میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز پدر، مسابقات فلورکرلینگ جام قهرمان من با حضور رئیس فدراسیون اسکی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - نخستین دوره مسابقات فلور کرلینگ گرامیداشت روز پدر (جام قهرمان من) با حضور بهرام ساوه شمشکی رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، محمود عبداللهی رئیس انجمن کرلینگ و همچنین اعضای هیئت رئیسه انجمن کرلینگ  برگزار شد. در این رقابت‌ها ۱۶ تیم در بخش پدران و فرزندان و ۱۸ تیم در بخش آزاد به رقابت پرداختند که در پایان در بخش پدران و فرزاندان؛ ابوالفضل جوادی به همراه دخترش مهرسا به مقام نخست دست یافت، محسن آجرلو به همراه دخترش سما دوم شد و مهراد از آیس باکس به همراه پدرش در رده سوم جای گرفت. 

در بخش آزاد نیز تیم‌های کیدز کمپ، آیس باکس و کافه ماهان به ترتیب اول تا سوم شدند. 

گفتنی است فلور کرلینگ (Floor Curling) یک ورزش نوین و از کمیته‌های انجمن کرلینگ است که برای بازی در فضای داخل سالن و بر روی سطح صاف (مثل زمین ورزشی مسطح و پارکت) طراحی شده است. این ورزش اغلب در مدارس، مراکز تفریحی و با هدف همگانی کردن رشته کرلینگ برگزار می‌شود.

