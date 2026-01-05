وزیر آموزش و پرورش گفت: نام و یاد سردار سلیمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران تا ابد به عنوان یک اسطوره و قهرمان ملی ماندگار خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی در مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی که با حضور سردار یدالله جوانی معاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جمعی از کارکنان، مدیران و معاونان ستادی برگزار شد، با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهید سلیمانی، اظهار کرد: رفتار و منش حاج قاسم یک مکتب و الگوی عملی از آموزههای اجتماعی و اخلاقی گرفته تا شیوه عمل در سختترین و بحرانیترین شرایط برای همه ما است.
وی با تأکید بر مفهوم «مکتب شهید سلیمانی»، تصریح کرد: این مکتب زمانی معنا پیدا میکند که جلوههای زندگی، ایمان، اخلاص و مجاهدت خستگیناپذیر او را تحلیل و در زندگی فردی و اجتماعی خود جاری کنیم، حاج قاسم تراز انسان مؤمن، متدین، ولایتمدار و یک شخصیت برجسته اجتماعی بود.
کاظمی با بیان اینکه ایمان و اخلاص شهید سلیمانی ویژگیهایی متفاوت و کمنظیر داشت، گفت: این شهید بزرگوار به معنای واقعی کلمه فدایی ولایت و آماده شهادت در راه اسلام، انقلاب و ولایت بود.
منبع: وزارت آموزش و پرورش