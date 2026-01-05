باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام و المسلمین سید محمد طاهری روز دوشنبه در نشست خبری بیست و چهارمین دوره عتبات دانشگاهیان بیان کرد: امکان ثبتنام برای همه دانشگاهیان اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان فراهم است و نتایج پس از قرعهکشی در ۲۳ دیماه از طریق سایت لبیک به نشانی https://labbayk.ir اعلام میشود.
وی با اشاره به اینکه امسال بیست و سومین دوره اعزام به عتبات عالیات اتفاق افتاد که دستاورد آن تعمیق متون دینی، فرهنگی و ملی بود، افزود: محبت به اهل بیت علیهمالسلام با زیارت بیشتر و با استمرار مستحکم میشود و امید است در جهت ترویج فرهنگ اهل بیت موفق باشیم.
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ادامه داد: در سفرهای زیارتی اهل بیت علیهمالسلام به جز عمره دانشجویان به دنبال احیای سفرهای زیارتی شهرهای مقدس قم و مشهد هستیم.
وی با اشاره به اهداف سفرهای زیارتی بیان کرد: اهداف ما پیوند عمیق بین نسل جوان و دانشجویان با اهل بیت به عنوان چراغ هدایت بشری است و دیگر اینکه آنها در کنار دروس دانشگاهی، با این سفرها درس ایمان و مسئولیتپذیری بیاموزند، زیرا کسی که پای درس اهل بیت عصمت و طهارت بنشیند فردی مصممتر، امیدوارتر و سازندهتر خواهد بود و به پیام رهبری که توسعه علم است، کمک میکند.
حجتالاسلام طاهری با اشاره به اینکه کاروانهای عتبات دانشگاهی به عتبات با سه روش اعزام میشوند، عنوان کرد: روشهای اعزام از طریق کاروان هوایی و زمینی ۷ روزه و کاروانهای ۵ روزه اقتصادی برای دانشجویانی که تمکن مالی برای حضور در دو روش قبلی را ندارند، انجام میشود و روشهای اعزام هیچ تفاوتی ندارد، اما اسکان روش سوم فقط در حسینیهها خواهد بود.
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ادامه داد: اوایل بهمنماه اعزام کاروانها آغاز میشود و این سفرها تا نیمه ماه مبارک رمضان ادامه دارد و اعزامها به ترتیب شامل متاهلین و سپس اساتید، متاهلین و کارکنان و در بازه زمانی سوم، پسران دانشجو خواهد بود.
حجتالاسلام طاهری درباره تسهیلات سفرهای زیارتی هم توضیح داد: این تسهیلات شامل هوایی ۲۵ میلیون تومان و زمینی ۷ روزه ۱۰ میلیون تومان است که وامها پس از سفر پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه برای همه کاروانها جلسه توجیهی قبل از اعزام برگزار میشود و در نجف و کربلا نیز برنامههای فرهنگی در نظر گرفته شده است، مراسم سلام اول، محفل انس با قرآن و روایتگری را از جمله این برنامهها برشمرد.
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: ۹۰ کاروان در ماه شعبان (بهمن) اعزام میشوند، اما در طول سال تحصیلی نیز اگر دانشگاهی درخواست کاروان داشته باشد پیگیری میکنیم.
حجت الاسلام طاهری با اشاره به اینکه حدود ۳ هزار و ۶۰۰ نفر تا اسفند ماه در قالب کاروانهای دانشگاهی به عتبات عالیات اعزام میشوند و برای اساتید و دانشجویان یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پایینتر از قیمت حج و زیارت محاسبه میشود و اگر کسانی هم از قبل اعزام شده باشند میتوانند دوباره ثبتنام کنند، اما اگر کسی عمره رفته است وام از طریق بانک به آنها تعلق نمیگیرد.
در ادامه این نشست خبری، پوستر بیست و چهارمین دوره عتبات دانشگاهیان رونمایی شد.
منبع: ایرنا