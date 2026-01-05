چین و پاکستان ضمن تاکید بر گسترش همکاری‌های دوجانبه، پایان فعالیت تمامی سازمان‌های تروریستی در افغانستان را پیش‌شرط ثبات در منطقه اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - چین و پاکستان در بیانیه‌ای مشترک که توسط خبرگزاری «شین‌هوا» منتشر شد، بر سر تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، معدن، تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری اطلاعات و امنیت سایبری توافق کردند. دو کشور همچنین بر گسترش همکاری در بخش‌های مالی و بانکی و حمایت متقابل در پلتفرم‌های مالی منطقه‌ای و بین‌المللی چندجانبه تاکید کردند.

در این بیانیه، هر دو طرف خواستار اتخاذ اقدامات «شفاف و قابل راستی‌آزمایی» برای متلاشی کردن و نابودی تمامی سازمان‌های تروریستی فعال در افغانستان شدند.

این بیانیه در پی دیدار روز گذشته «دینگ شیوئه شیانگ»، معاون نخست‌وزیر چین با «محمد اسحاق دار»، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در پکن صادر شد. شیوئه شیانگ در این دیدار خواستار تلاش‌های مشترک برای تسریع در ساخت «جامعه‌ای با سرنوشت مشترک» میان چین و پاکستان در عصر جدید و ارتقای رفاه مردم دو کشور شد.

معاون نخست‌وزیر چین با تمجید از دوستی پایدار میان دو کشور، خاطرنشان کرد که این رابطه با گذشت زمان مستحکم‌تر شده است. او بر آمادگی پکن برای همکاری با اسلام‌آباد در راستای هدایت استراتژیک سران دو کشور، تقویت اعتماد سیاسی متقابل، حمایت‌های دوجانبه، هماهنگی برنامه‌های توسعه و بهبود کیفیت همکاری‌های عمل‌گرایانه تاکید کرد. این مقام چینی همچنین اشاره کرد که حفظ روابط دوستانه با چین، سنگ‌بنای سیاست خارجی پاکستان محسوب می‌شود.

در همین راستا اسحاق دار تاکید کرد که پاکستان به اصل «چین واحد» پایبند است و آمادگی دارد از هفتاد و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور به عنوان فرصتی برای توسعه مستمر مشارکت استراتژیک همه‌جانبه استفاده کند.

شایان ذکر است که چین در اواخر سال گذشته میلادی با حمایت از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس میان پاکستان و افغانستان، نقش مهمی در کاهش تنش‌ها بین این دو کشور ایفا کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: چین و پاکستان ، مرز افغانستان
خبرهای مرتبط
چین با گفتگوی سه‌جانبه روابط بین کابل و اسلام‌آباد را می‌سازد
ازبکستان پس از چهار سال مرز افغانستان را بازگشایی می‌کند
فشار چین بر پاکستان برای ارتقای امنیت کارگران چینی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لفاظی نتانیاهو علیه برنامه موشکی ایران
نمایش تحریک‌آمیز آمریکا در حمایت از اغتشاشگران در ایران
ترامپ طرح خود برای ونزوئلا را تشریح کرد: اول «قانون و نظم»، بعد انتخابات
رئیس‌جمهور کلمبیا هشدار داد: در صورت تهدید آمریکا دوباره اسلحه برمی‌دارم
دلسی رودریگز در ونزوئلا سوگند ریاست جمهوری موقت یاد کرد
مادورو در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد 
ادعای جروزالم پست: آمریکا و اسرائیل به دنبال اقدام محدود در ایران
پوتین حامل پیام عجز نتانیاهو برای تهران
مخالفت قاطع رئیس‌جمهور مکزیک با مداخله آمریکا در ونزوئلا
نیویورک تایمز: ۸۰ نفر در حمله آمریکا به ونزوئلا کشته شدند 
آخرین اخبار
پوتین حامل پیام عجز نتانیاهو برای تهران
دلسی رودریگز در ونزوئلا سوگند ریاست جمهوری موقت یاد کرد
ادعای جروزالم پست: آمریکا و اسرائیل به دنبال اقدام محدود در ایران
حمله عربستان به شهر مرزی «شدا» در یمن/4 نفر مجروح شدند
نماینده روسیه در سازمان ملل: آمریکا باید مادورو را آزاد کند
مادورو اتهامات وارده علیه خود را رد کرد
ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی: حملات گسترده به البقاع شرقی و جنوب لبنان
گوترش: عملیات آمریکا می‌تواند به بی‌ثباتی در ونزوئلا دامن بزند
نمایش تحریک‌آمیز آمریکا در حمایت از اغتشاشگران در ایران
لفاظی نتانیاهو علیه برنامه موشکی ایران
مخالفت قاطع رئیس‌جمهور مکزیک با مداخله آمریکا در ونزوئلا
کمیسیون اروپا: زود است درباره اقدام آمریکا در ونزوئلا قضاوت کنیم
دیدار رئیس‌جمهور کره جنوبی با شی جینپینگ؛ «آغاز مرحله جدید» در روابط دو کشور
رئیس‌جمهور کلمبیا هشدار داد: در صورت تهدید آمریکا دوباره اسلحه برمی‌دارم
ترامپ طرح خود برای ونزوئلا را تشریح کرد: اول «قانون و نظم»، بعد انتخابات
نیویورک تایمز: ۸۰ نفر در حمله آمریکا به ونزوئلا کشته شدند 
مادورو در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد 
ربایش مادورو صدای اروپا را هم درآورد
فواد حسین رقیب آمیدی شد
پاسخ قاطع دانمارک و گرینلند به رویای الحاق ترامپ
نزار آمیدی؛ نامزد نهایی اتحادیه میهنی برای ریاست‌جمهوری عراق
برلین در تاریکی و انجماد؛ خرابکاران برق شهر را قطع کردند
اتحاد پکن و اسلام‌آباد علیه تروریسم در افغانستان
تقابل پکن و واشنگتن بر سر مادورو
خط و نشان اتمی کیم جونگ اون برای آمریکا
حمایت زیرپوستی ژاپن از قلدری ترامپ
ترس کابینه و ارتش صهیونیستی از حملات پیش‌دستانه ایران
نه مقاومت عراق به خلع سلاح با وجود اشغالگری
ترامپ روی دست هیتلر و نتانیاهو زد
شکست مذاکرات دمشق با قسد