باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - چین و پاکستان در بیانیهای مشترک که توسط خبرگزاری «شینهوا» منتشر شد، بر سر تقویت همکاریها در حوزههای صنعت، کشاورزی، معدن، تجارت، سرمایهگذاری، فناوری اطلاعات و امنیت سایبری توافق کردند. دو کشور همچنین بر گسترش همکاری در بخشهای مالی و بانکی و حمایت متقابل در پلتفرمهای مالی منطقهای و بینالمللی چندجانبه تاکید کردند.
در این بیانیه، هر دو طرف خواستار اتخاذ اقدامات «شفاف و قابل راستیآزمایی» برای متلاشی کردن و نابودی تمامی سازمانهای تروریستی فعال در افغانستان شدند.
این بیانیه در پی دیدار روز گذشته «دینگ شیوئه شیانگ»، معاون نخستوزیر چین با «محمد اسحاق دار»، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در پکن صادر شد. شیوئه شیانگ در این دیدار خواستار تلاشهای مشترک برای تسریع در ساخت «جامعهای با سرنوشت مشترک» میان چین و پاکستان در عصر جدید و ارتقای رفاه مردم دو کشور شد.
معاون نخستوزیر چین با تمجید از دوستی پایدار میان دو کشور، خاطرنشان کرد که این رابطه با گذشت زمان مستحکمتر شده است. او بر آمادگی پکن برای همکاری با اسلامآباد در راستای هدایت استراتژیک سران دو کشور، تقویت اعتماد سیاسی متقابل، حمایتهای دوجانبه، هماهنگی برنامههای توسعه و بهبود کیفیت همکاریهای عملگرایانه تاکید کرد. این مقام چینی همچنین اشاره کرد که حفظ روابط دوستانه با چین، سنگبنای سیاست خارجی پاکستان محسوب میشود.
در همین راستا اسحاق دار تاکید کرد که پاکستان به اصل «چین واحد» پایبند است و آمادگی دارد از هفتاد و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور به عنوان فرصتی برای توسعه مستمر مشارکت استراتژیک همهجانبه استفاده کند.
شایان ذکر است که چین در اواخر سال گذشته میلادی با حمایت از تلاشها برای برقراری آتشبس میان پاکستان و افغانستان، نقش مهمی در کاهش تنشها بین این دو کشور ایفا کرد.
منبع: المیادین