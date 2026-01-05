باشگاه خبرنگاران جوان - متن سخنرانی دنیامالی وزیر ورزش وجوانان در مراسم تجدید میثاق جامعه ورزش با شهدای انقلاب اسلامی بویژه شهید حاج قاسم سلیمانی به شرح زیر است:
در آغاز، درود میفرستم بر ارواح مطهر شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و حریم وطن، و شهدای جنگ دوازدهروزه؛ آنان که با نثار جان خویش، امنیت، عزت و استقلال این سرزمین را معنا کردند.
درود بر روح بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، و با آرزوی سلامتی، طول عمر باعزت و توفیقات روزافزون برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی خامنهای مدّظلّهالعالی.
امروز، در ششمین سالروز شهادت مردی از تبار ایثار، شهامت و رشادت گرد هم آمدهایم.
شهید والامقام، سپهبد حاج قاسم سلیمانی.
او «سردار دلها» لقب گرفت، چرا که خالصانه، صادقانه و آگاهانه قدم در مسیر خدمت به مردم، انقلاب و نظام اسلامی گذاشت.
برای تبیین حقیقت شخصیت حاج قاسم، بهترین تعبیر همان است که مقام معظم رهبری بیان فرمودند.
حضرت آقا فرمودند: «شهید سلیمانی مرد ایمان، اخلاص و عمل بود.»
همین تعبیر کوتاه، برای درک عمق شخصیتی کافی است که در ابعاد فردی، اجتماعی و مدیریتی، مصداق کامل یک مدیر جهادیِ خستگیناپذیر بود.
کیفیت زیست حاج قاسم سلیمانی، چه در هشت سال دفاع مقدس و چه در سالهای پس از آن، در دفاع از حریم آلالله و حریم وطن، چنان رقم خورد که او را به نمونهای روشن از یک پهلوان حقیقی بدل ساخت.
پهلوانی در میدان سیاست، اجتماع و جهاد.
و فاتح دلها در میان مردم.
سردار سلیمانی خاضعانه خدمت کرد، مهربانی با مردم سیره همیشگی او بود و اقتدار در میدان نبرد با دشمنان ایران و اسلام، وجه تمایز این شخصیت ممتاز به شمار میرفت.
او بهعنوان مرد میدان نبرد با اشقیا، پیروزیهای ماندگاری را برای ایران اسلامی و جبهه مقاومت رقم زد؛ تا آنجا که نامش لرزه بر اندام دشمن میانداخت و شیطان بزرگ را به طراحی نقشهای مستقیم برای حذف او واداشت.
سردار دلها ناجوانمردانه مورد حمله قرار گرفت و آسمانی شد؛ اما این تنها ظاهر ماجراست.
حقیقت آنجاست که خون این شهید والامقام، فرهنگ مقاومت را غنیتر کرد و «مکتب سلیمانی» را در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رساند؛ مکتبی که امروز به سرمایهای گرانبها برای ملتی تبدیل شده است که با تکیه بر آن، ایستادگی عزتمندانه در برابر استبداد و استکبار جهانی را معنا میکند.
امروز همچنین از شاگردی از همین مکتب یاد میکنیم.
ستوان یکم شهید رحیم مجیدی مهر، مرزبان فداکاری که در قامت یک سرباز وطن، همچون حاج قاسم، در کولاک ایستاد و تا پای جان مقاومت کرد.
او نیز پهلوانی حقیقی شد؛ پهلوانی که قامتش در میدان ایستادگی خم نشد و نامش در دفتر غیرت و ایثار ایران جاودانه گردید.
حاج قاسم رفت و دشمن گمان برد که با رفتن او، دفاع و مقاومت فرو خواهد ریخت؛ اما ملت ایران نشان داد که همچنان، استوار و مصمم، بر مسیر عزت و استقلال ایستاده است.
ما ملتی صلحطلب هستیم، اما هرگز در برابر ظلم، تهدید و تجاوز کوتاه نخواهیم آمد؛ همانگونه که در جنگ دوازده روزه، با اقتدار ایستادیم و با اتحاد مقدس، برگ زرین دیگری از عزت ایران را رقم زدیم؛ و امروز، در عرصه ورزش و امور جوانان، ما وارث خون شهیدانیم.
وارث بیش از دویست و چهل هزار شهید.
وارث پنج هزار شهید ورزشکار و وارث ۶ هزار کودک و زن.
ما وظیفه داریم با همت، غیرت و مسئولیتپذیری، مسیر تعالی جوانان این سرزمین را هموار کنیم و زمینه اقتدار هرچه بیشتر ورزش ایران را فراهم آوریم.
هر افتخار، هر عنوان، و هر مدال در میادین رقابتی، بر شأن و منزلت ایران عزیز میافزاید.
بر ماست که «ورزش قوی» را محقق کنیم تا سهم خود را در تحقق «ایران قوی» بهدرستی ایفا کرده باشیم.
منبع: وزارت ورزش