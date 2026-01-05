باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - نشست خبری هفته ملی بزرگداشت شهدای غریب اسارت، صبح امروز با حضور یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، و محمدجواد زمردیان دبیرکل کنگره ملی شهدای غریب اسارت برگزار شد.
محمدجواد زمردیان دبیرکل کنگره ملی شهدای غریب اسارت با تشریح برنامههای هفته بزرگداشت شهدای غریب اسارت گفت: هفته ملی بزرگداشت شهدای غریب اسارت از ۱۸ تا ۲۵ دیماه ۱۴۰۴ و همزمان با سالروز ارتحال حضرت زینب کبری (س) برگزار میشود. در این بازه، چهار برنامه ملی طراحی شده و ۲۹۶ نقطه در سراسر کشور میزبان این برنامهها خواهند بود. همچنین اجلاسیه ملی شهدای غریب اسارت روز ۲۴ دیماه در مشهد مقدس برگزار میشود.
وی با اشاره به پیشینه شکلگیری این کنگره گفت: ۲۳ سال پیش، همزمان با ورود پیکرهای مطهر جمعی از شهدای غریب اسارت به کشور، رهبر معظم انقلاب اسلامی پیامی صادر کردند که در آن این شهدا را از نادرترین و سرافرازترین شهدای دفاع مقدس دانستند. این پیام، منشأ شکلگیری حرکتی مردمی از سوی آزادگان و همبندان این شهدا برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان شد.
زمردیان افزود: با وجود گذشت بیش از دو دهه از بازگشت پیکر برخی از این شهدا، هنوز خانوادههای آنان از چگونگی و کیفیت شهادت عزیزانشان بیاطلاع هستند. در این مسیر، محل دفن تعدادی از این شهدا شناسایی شده و آزمایشهای DNA برای احراز هویت در حال انجام است.
دبیرکل کنگره ملی شهدای غریب اسارت با اشاره به روند شناسایی این شهدا گفت: در ابتدا، صلیب سرخ فهرستی شامل ۱۵۰۳ نام ارائه کرد، اما نامی از شهدای غریب اسارت در آن وجود نداشت. با حمایت و هدایت آیتالله شهید رئیسی و واگذاری مسئولیت به بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعداد شهدای شناساییشده به ۲ هزار و ۴۰۴ شهید در قالب ۳۲ ستاد استانی افزایش یافت.
وی ادامه داد: تاکنون برای این شهدا حدود ۱۸۰۰ پرونده الکترونیکی تشکیل و بیش از ۷۰ هزار سند جمعآوری شده است و همچنین مجموعه ۷ جلدی «رنجِ گنج» تدوین شده که چهار جلد آن در هفته بزرگداشت رونمایی خواهد شد. استانهای کردستان و خوزستان بیشترین تعداد شهدای غریب اسارت را دارند.
زمردیان با اشاره به ویژگیهای آماری این شهدا عنوان کرد: ۳۸ درصد متأهل و ۶۲ درصد مجرد بودهاند و از نظر قشر اجتماعی، ۳۱ درصد سرباز، ۳۰ درصد بسیجی، ۱۷ درصد نظامی، ۲۰ درصد غیرنظامی و ۲ درصد از جهاد سازندگی هستند. در میان این شهدا، از بانوی ۹۰ ساله تا نوزاد ششماهه وجود دارد. همچنین ۳۶ طلبه، ۲۴ معلم، ۱۶ دانشجو و ۱۱ بانو در جمع شهدای غریب اسارت قرار دارند.
وی افزود: طی سه سال گذشته، دستاندرکاران کنگره بیش از ۳۰۰ سفر برای دیدار با خانوادههای این شهدا انجام دادهاند و از این شهدا ۳۱۲۷ یادگار شامل پدر، مادر و فرزند به یادگار مانده است.
در ادامه نشست یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر نقش رسانهها گفت: امروز موضوعاتی همچون امیدآفرینی، وحدتآفرینی، جهاد تبیین و بازنمایی حقیقت میدان بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. دشمن با استفاده از تمام ظرفیتهای خود علیه انقلاب و نظام اسلامی فعالیت میکند و در این میان، نقش اصحاب رسانه بسیار تعیینکننده است.
وی با اشاره به جایگاه شهدای غریب اسارت اظهار داشت: این شهدا در سختترین شرایط، بر عهد و پیمان خود ایستادند و به شهادت رسیدند. آنان بهدرستی «الماسهای درخشان» نام گرفتهاند و امروز ثمره ایستادگی و مقاومتشان را در اقتدار کشور مشاهده میکنیم.
سلیمانی افزود: قدرت واقعی کشور ریشه در ایمان، ایثار، مقاومت و ازخودگذشتگی دارد؛ ارزشهایی که طی ۴۷ سال گذشته عامل ماندگاری انقلاب اسلامی بودهاند. دشمنان، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، با سناریوهای مختلف بهدنبال تضعیف کشور بودند، اما ناکام ماندند. پرتاب موفق سه ماهواره به فضا در یک سال گذشته، جلوهای از خودباوری و نبوغ جوانان ایرانی است.
وی با اشاره به برنامههای هفته بزرگداشت شهدای غریب اسارت گفت: روز نخست با عنوان «طلوع عطر و آفتاب» برگزار میشود. روز جمعه با محوریت «میعاد صبح و سجاده»، خانوادههای شهدای غریب اسارت در نمازهای جمعه و مراسم تکریم حضور مییابند. روز سوم با عنوان «فروغ هنر و حماسه» به رونمایی از آثار هنری و سمفونی ویژه این شهدا اختصاص دارد که در سه سال گذشته بیش از ۱۹۰۰ اثر هنری در این حوزه تولید شده است.
سلیمانی بیان کرد: ۲۱ دیماه نیز با عنوان «تجلی واژه و ایمان» به رونمایی از آثار مکتوب و برگزاری محافل خاطرهگویی در حرم مطهر رضوی، رسانه ملی، مساجد و دانشگاهها اختصاص دارد.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت و همدلی تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی کنگره شهدای غریب اسارت، که دبیرخانه آن در مرکز و ۳۲ استان فعال است، اثرگذاری اجتماعی و انتقال پیام این شهدا به نسل امروز است. راه شهدا، راه فتح و پیروزی است و باید این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.