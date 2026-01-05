\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0636\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06f3 \u0645\u0627\u0647\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0638\u0641\u0631\u060c \u067e\u0627\u06cc\u0627 \u0648 \u0646\u0633\u062e\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u0621 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u06a9\u0648\u062b\u0631 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f2 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0642\u0627\u0628\u0644 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n