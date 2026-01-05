باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آزمون‌های مداری ماهواره‌های ایرانی + فیلم

ماهواره‌های بومی ظفر، پایا و نسخه ارتقاء یافته کوثر مراحل مختلف آزمون در مدار را با وضع فنی مناسب پشت سر گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته رئیس سازمان فضایی، تصاویر داده‌های ۳ ماهواره ایرانی ظفر، پایا و نسخه ارتقاء یافته کوثر حدود ۲ هفته دیگر قابل دریافت است.

 

مطالب مرتبط
آزمون‌های مداری ماهواره‌های ایرانی + فیلم
young journalists club

قدرت نمایی فضایی ایران، در سال سقوط ماهواره‌های دنیا + فیلم

آزمون‌های مداری ماهواره‌های ایرانی + فیلم
young journalists club

بازتاب پرتاب ماهواره‌های ایرانی در رسانه‌های جهان + فیلم

آزمون‌های مداری ماهواره‌های ایرانی + فیلم
young journalists club

استاندارد دوگانه از نگاه اینترنشنال + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله اغتشاشگران به یک پیک موتوری در مشهد + فیلم
۲۷۷۶

حمله اغتشاشگران به یک پیک موتوری در مشهد + فیلم

۱۵ . دی . ۱۴۰۴
کشف بیش از ۱۶ هزار تن کالای اساسی احتکاری در ۴ عملیات + فیلم
۶۴۴

کشف بیش از ۱۶ هزار تن کالای اساسی احتکاری در ۴ عملیات + فیلم

۱۵ . دی . ۱۴۰۴
افشاگری وزیر امور خارجه آمریکا درباره پیشنهاد آمریکا به ونزوئلا + فیلم
۵۶۸

افشاگری وزیر امور خارجه آمریکا درباره پیشنهاد آمریکا به ونزوئلا + فیلم

۱۵ . دی . ۱۴۰۴
چند عامل مهم برای نگهداری بهتر باتری تلفن همراه + فیلم
۵۲۱

چند عامل مهم برای نگهداری بهتر باتری تلفن همراه + فیلم

۱۵ . دی . ۱۴۰۴
روشی برای درمان مشغله ذهنی و صحبت کردن با خود + فیلم
۴۲۸

روشی برای درمان مشغله ذهنی و صحبت کردن با خود + فیلم

۱۵ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.