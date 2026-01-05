باشگاه خبرنگاران جوان - آستان مقدس مسجد جمکران در ایام اعتکاف امسال، میزبان ۱۲۶۰ زن و دختر معتکف است که از شهر‌ها و رده‌های سنی مختلف، خود را به این مکان مقدس رساندند تا در فضایی روحانی این مکان مقدس، لحظاتی ناب از بندگی و خودسازی را تجربه کنند.

حضور پرشور دختران نوجوان در کنار بانوان جوان و مادران، جلوه‌ای خاص به حال و هوای اعتکاف امسال بخشیده؛ جایی که سکوت شبستان‌ها با زمزمه دعا، تلاوت قرآن و اشک‌های عاشقانه معتکفین آمیخته شده بود.

برنامه‌های عبادی و فرهنگی متنوعی از جمله جلسات قرائت و تفسیر قرآن، سخنرانی‌های معرفتی، حلقه‌های معرفت، دعا‌های جمعی و برنامه‌های ویژه نوجوانان، در طول این ایام برای بانوان معتکف برگزار شد که با استقبال گسترده همراه بود.

هفتاد بانوی خادم در این سه روز در بخش‌های مختلف فرهنگی، خدماتی، پاسخگویی به پرسش‌های اعتقادی و... درحال‌خدمت شبانه‌روزی با بانوان معتکف در آستان مقدس مسجد جمکران هستند.

بسیاری از معتکفین، اعتکاف در مسجد مقدس جمکران را فرصتی متفاوت و ماندگار برای نزدیکی به خداوند، آرامش روحی و تجدید عهد با ارزش‌های دینی توصیف کردند؛ تجربه‌ای که به گفته آنان، تأثیر آن تا مدت‌ها در زندگی روزمره‌شان باقی خواهد ماند.

منبع:مسجد مقدس جمکران