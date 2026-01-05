باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام رضا مظفری، با بیان اینکه این مسابقه ویژه دانشجویان و عموم علاقهمندان حوزه شعر و ادبیات است، گفت: آثار ارسالی میتوانند به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و اردو ارائه شود که این موضوع بستر مناسبی برای مشارکت گسترده مخاطبان داخلی و بینالمللی فراهم کردهاست.
رئیس دانشگاه پیام نور قم، با اشاره به محورهای بخش عمومی این مسابقه تصریح کرد: موضوعاتی همچون انتظار و مهدویت، معنویت، خانواده و جامعه، فرهنگ و تربیت، سیاست و حکومت و همچنین مسائل جهانی و انسانی در این بخش مورد توجه قرار گرفتهاست. همچنین بخش ویژه مسابقه به موضوع «غزه و محور مقاومت» اختصاص دارد.
او ادامه داد: شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در قالبهای متنوعی از جمله شعر کلاسیک، نیمایی و سپید، شعر کودک و نوجوان، طنز، ترانه، نوحه و سرود ارسال کنند و هر نفر مجاز به ارسال حداکثر سه اثر خواهد بود.
مظفری با اشاره به پیشبینی جوایز ارزنده برای برگزیدگان بیان کرد: آثار علاقهمندان از طریق پایگاه اینترنتی Golenarges.conf.pnu.ac.ir، پیامرسان ایتا به نشانی @Farhangi_Qompnu و همچنین از طریق ارسال پستی به نشانی قم، بلوار امین، دانشگاه پیام نور، دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری قابل دریافت است.
رئیس دانشگاه پیام نور قم، یادآور شد: مهلت ارسال آثار تا پایان دیماه ۱۴۰۴ تعیین شده و امید است این رویداد گامی مؤثر در تقویت جریان ادبی متعهد و انقلابی در سطح ملی و بینالمللی باشد.
مظفری در ادامه این خبر با تأکید بر جایگاه زبان شعر در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی اظهار داشت: اگرچه عنوان این رویداد «بینالمللی» است، اما در حقیقت ریشه آن در فرهنگ کهن ایرانزمین نهفته است؛ فرهنگی که در آن، شعر رساترین و گویاترین ابزار برای انتقال معارف دینی، اخلاقی و انسانی بوده و نقش بیبدیلی در ثبت و صیانت از میراث معنوی ایفا کردهاست.
رئیس دانشگاه پیام نور قم، افزود: مروری بر تاریخ ادبیات ایران نشان میدهد که بسیاری از گنجینههای علمی، تاریخی و اعتقادی ما از مسیر شعر به نسلهای بعد منتقل شده و شگفتآور آنکه زبان فارسی پس از گذشت قرنها همچنان زنده و پویاست. آثار شاعرانی چون سعدی، حافظ، مولوی و فردوسی نهتنها در زندگی روزمره مردم ایران حضور دارد، بلکه فراتر از مرزها، جایگاهی جهانی یافته است؛ چنانکه امروز در برخی کشورها، مولوی بیش از بسیاری از شاعران بومی شناخته میشود.
رئیس دانشگاه پیام نور قم با اشاره به جایگاه شعر آیینی تصریح کرد: شعر آیینی، بهویژه در حوزه معارف اهلبیت(ع)، بخش مهمی از هویت فرهنگی ما را حفظ کرده و همواره در میان عموم مردم، مساجد و حسینیهها جاری بودهاست.
رئیس دانشگاه پیام نور قم، افزود: شعر مهدوی نیز در همین امتداد قرار دارد و هدف ما از برگزاری جایزه «گل نرگس» جریانسازی ارزشمحور در شعر مهدوی است؛ شعری که افزون بر بیان احساس، حامل مفاهیم، آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی باشد. همچنین با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی، بخش ویژهای به موضوع غزه و مقاومت اختصاص یافتهاست.
منبع:دانشگاه پیام نور قم