باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۱۰۵ هزار و ۴۸ واحد در سطح ۴ میلیون و ۱۷۶ هزار واحدی به کار خود پایان داد. فملی، فارس و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خودرو، وبملت و خساپا سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱۸ هزار و ۴۵۷ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۱۰۷ هزار واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین بانکها و فلزات اساسی درتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
افران، فیروزا وکیان بیشترین ارزش معامله و نمادهای وبملت، خودرو و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.