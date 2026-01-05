باشگاه خبرنگاران جوان - رضا کوچکزادهتهمتن دبیر ستاد انتخابات معاونت صدا سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نشست هماندیشی مدیران و برنامهسازان رادیو که با هدف همافزایی، تبیین سیاستها و بررسی راهکارهای موثر در پوشش رسانهای انتخابات با حضور محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور برگزار شد، اظهار داشت: برنامهریزی انتخاباتی رادیو از اواخر شهریور و پس از دریافت نقشه راه انتخابات سازمان آغاز شد و متناسب با ماموریتها و مخاطبان هر شبکه، طراحی و اجرای برنامههای انتخاباتی برای انتخابات ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: تلاش ستاد انتخابات معاونت صدا بر این بوده است که فعالیتهای برنامهسازی رادیو بهصورت هدفمند و منسجم دنبال شود. از همین رو سیاستهای رسانهای رادیو در حوزه انتخابات تدوین و برای اجرا در اختیار شبکهها قرار گرفت و بر اساس این سیاستها، عملیات رسانهای برگرفته از نقشه راه آغاز شد.
او درباره ویژگیهای مهم برنامهریزی انتخاباتی رادیو گفت: یکی از شاخصههای اصلی طرحها و برنامهها در این دوره، استفاده حداکثری از تمامی قالبها، ساختارها و فرمهای برنامهسازی بوده است؛ بهگونهای که از قالب مستند تا فرمهای ترکیبی و حتی طنز در برنامههای انتخاباتی مورد توجه قرار گرفت. پیشنهاد استفاده از قالب مسابقه نیز با هدف انتقال پیامهای انتخاباتی و هدفگذاری مخاطبان ارائه شد و رویکرد اصلی برنامهها، حمایت رسانهای و محتوایی از مشارکت گسترده مردم و تقویت انتخاب آگاهانه و مسئولانه شهروندان در انتخابات بود.
کوچکزادهتهمتن افزود: در این دوره تلاش شد جایگاه، نقش، کارکرد و وظایف شوراها بار دیگر برای مخاطبان بازتعریف شود و بازنمایی مناسبی از کارآمدی نظام، عملکرد شوراها و دستاوردهای آنها در حوزه توسعه مدیریت محلی، عدالت محلی و توسعه متوازن شهری و روستایی ارائه شود. در مجموع، ۹۶ عنوان ویژهبرنامه انتخاباتی در قالب ۸۵ قسمت برای انتخابات ۱۱ اردیبهشت پیشبینی شده است که این برنامهها تا ایام برگزاری انتخابات از شبکههای مختلف رادیویی پخش خواهد شد، ضمن آنکه ویژهبرنامههای روز برگزاری انتخابات نیز بهصورت جداگانه برای اغلب شبکهها طراحی شده است.
دبیر ستاد انتخابات معاونت صدا، درباره ویژگیهای متمایز انتخابات این دوره اظهار کرد: یکی از ویژگیهای مهم، برگزاری تمامالکترونیکی انتخابات در حوزههای ۲۵گانه است و در تهران نیز انتخابات بهصورت ترکیبی از مدل تناسبی و اکثریتی برگزار میشود. برنامهسازان رادیو با رویکرد آموزشی تلاش کردند فرآیند برگزاری انتخابات را بهصورت شنیداری و متناسب با این ویژگیها برای مخاطبان تبیین و بهموقع پخش کنند. در مدل تناسبی نیز سعی شد نقش جریانها، احزاب و گروههای سیاسی بهگونهای بازنمایی شود که عدالتمحوری و مشارکتمحوری مورد نظر قانونگذار در این مدل انتخاباتی محقق شود.
در ادامه این جلسه محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم گفت: انتخابات پیشِرو در سال ۱۴۰۵ برگزار میشود؛ انتخاباتی که در ابتدا قرار بود در سال ۱۴۰۴ برگزار شود، اما بهدلیل شرایط پیشآمده و بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی و پس از شهادت رئیسجمهور محترم، موضوع تعویق انتخابات در مجلس شورای اسلامی مطرح و در نهایت با ده ماه تأخیر زمانبندی جدید آن تصویب شد. بر این اساس، دوره فعالیت شورای ششم تا ۲۷ دیماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و پس از روز هفتم، فرآیندهای قانونی آغاز میشود. به همین دلیل، قانون انتخابات شوراها اصلاح شد و سال ۱۴۰۵ بهعنوان زمان نهایی برگزاری انتخابات تعیین شد.
منبع: معاونت صدای رسانه ملی