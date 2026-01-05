معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وی گفت: پیش بینی می‌شود امسال بین ۵ تا ۶ درصد مسافران بیشتری از قطار نسبت به سال گذشته برای انجام سفر‌های نوروزی استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - جبار علی ذاکری در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت میدکو در جمع خبرنگاران درخصوص دستیابی به سهم ۳۰ درصدی راه آهن از حمل و نقل بار و کالا تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، تصریح‌کرد: این مهم تا زمانی که قیمت سوخت در کشور واقعی‌تر نشود، امکان‌پذیر نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: با نرخ‌های فعلی سوخت عملاً صاحبان کالا گرایشی به حمل و نقل ریلی به‌جز در موارد خاص که حجم بارشان بالا باشد، پیدا نمی‌کنند.

وی ادامه داد: یکی از راهکارهای رسیدن به حجم بار مناسب ریلی، متناسب شدن قیمت سوخت است. همچنین در برخی کشورها عوارضی برای بارهای ریل‌پسند وضع می‌شود.

ذاکری در همین زمینه یادآور شد: سال گذشته افزایش نرخ عوارض حمل و نقل بار جاده‌ای از ۹ درصد به ۱۵ درصد تصویب شد، اما با توجه به شیوه نگارش متن قانون، سهم خوبی از ما به التفاوت ۶ درصدی مذکور نصیب راه آهن نشد.

وی با اشاره به امضای تفاهمنامه امروز تاکید کرد: برگزاری این قبیل نشست‌ها یکی از مواردی است که از سوی شرکت راه آهن دنبال می‌شود و هر کجا که بار ریل پسند موجود باشد به توسعه خطوط فرعی و همچنین راه‌اندازی قطار کامل خواهیم پرداخت تا اختیار قطار و حمل و نقل را به خود شرکت‌ها بسپاریم.

پرداخت ۳ همت از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید طی ماه جاری

ذاکری در پاسخ به پرسشی درخصوص پرداختی‌ها از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، اظهار داشت: با توجه به جلسه خوبی که در کمیسیون عمران تشکیل شد و همچنین اعلام وزیر نفت، قراردادها در این زمینه برای دریافت سه‌هزار میلیارد تومان دیگر مبادله شد.با توجه به دستور وزیر نفت، طی ماه جاری همین ماه جاری این مهم عملیاتی شود.

وی ادامه داد: تاکنون طی دو مرحله حدود ۶۸۰ میلیارد تومان پرداختی از این محل به شرکت‌های سرمایه‌گذار در حوزه واگن باری پرداخت شده است.

او بیان کرد:ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، پرداخت مشوق‌های صرفه‌جویی سوخت به سرمایه‌گذاران ریلی را هدف‌گذاری کرده است. مطابق این ماده قانونی، پرداخت معادل صرفه جویی در مصرف سوخت ۳۵ سی سی برای هر تن کیلومتر یا ۲۰ سی‌سی برای هر نفر کیلومتر باید از سوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در دستور کار قرار بگیرد. بر این اساس، مبلغ ۷.۵ میلیارد دلار از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت در این قانون پیش‌بینی شده است.

پیش بینی افزایش ۵ تا ۶ درصدی مسافران نوروزی

ذاکری همچنین با اشاره به تشکیل ستاد قطارهای نوروزی و برگزاری نخستین جلسه آن در هفته آینده اظهار داشت: در خصوص نرخ بلیت قطارهای نوروزی تاکنون تصمیم گرفته نشده است و هم‌اینک به دنبال آماده سازی ناوگان و انجام برنامه‌ریزی برای شرکت‌های حمل و نقلی هستیم.

وی گفت: پیش بینی می‌شود امسال بین ۵ تا ۶ درصد مسافران بیشتری از قطار نسبت به سال گذشته برای انجام سفرهای نوروزی استفاده کنند.

