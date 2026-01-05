باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه زنده و تخصصی فوتسال «۲۰۲۰» به تهیه‌کنندگی و اجرای محمدرضا علیپور، از این پس هر هفته دوشنبه‌ها ساعت ۱۷ از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد. این برنامه با رویکردی تحلیلی، به بررسی آخرین وضعیت لیگ‌های فوتسال ایران از ابتدای فصل ۱۴۰۴ می‌پردازد و با حضور کارشناسان و چهره‌های مطرح فوتسال، مهم‌ترین موضوعات فنی و داوری این رشته را واکاوی می‌کند.

در نخستین قسمت از فصل جدید برنامه «۲۰۲۰» که امروز دوشنبه ساعت ۱۷ روی آنتن می‌رود، مهدی ابطحی کارشناس فوتسال و علیرضا سهرابی رئیس اسبق کمیته داوران فوتبال، مهمان برنامه خواهند بود. در این قسمت، سیستم کمک‌داور ویدئویی جدید فوتسال (VS) که برای نخستین بار در لیگ برتر فوتسال مورد استفاده قرار گرفته، به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه «۲۰۲۰» تلاش دارد با نگاهی دقیق و کارشناسانه، به مرجع رسانه‌ای تحلیل فوتسال ایران تبدیل شود و پاسخ‌گوی دغدغه‌های اهالی این رشته ورزشی باشد.

