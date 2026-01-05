فصل جدید برنامه زنده و تخصصی فوتسال «۲۰۲۰» با محوریت بررسی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴، از امروز روی آنتن شبکه ورزش سیما می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه زنده و تخصصی فوتسال «۲۰۲۰» به تهیه‌کنندگی و اجرای محمدرضا علیپور، از این پس هر هفته دوشنبه‌ها ساعت ۱۷ از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد. این برنامه با رویکردی تحلیلی، به بررسی آخرین وضعیت لیگ‌های فوتسال ایران از ابتدای فصل ۱۴۰۴ می‌پردازد و با حضور کارشناسان و چهره‌های مطرح فوتسال، مهم‌ترین موضوعات فنی و داوری این رشته را واکاوی می‌کند.

در نخستین قسمت از فصل جدید برنامه «۲۰۲۰» که امروز دوشنبه ساعت ۱۷ روی آنتن می‌رود، مهدی ابطحی کارشناس فوتسال و علیرضا سهرابی رئیس اسبق کمیته داوران فوتبال، مهمان برنامه خواهند بود. در این قسمت، سیستم کمک‌داور ویدئویی جدید فوتسال (VS) که برای نخستین بار در لیگ برتر فوتسال مورد استفاده قرار گرفته، به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه «۲۰۲۰» تلاش دارد با نگاهی دقیق و کارشناسانه، به مرجع رسانه‌ای تحلیل فوتسال ایران تبدیل شود و پاسخ‌گوی دغدغه‌های اهالی این رشته ورزشی باشد.

منع: معاونت سیمای رسانه ملی

برچسب ها: شبکه ورزش ، کارشناس فوتسال
خبرهای مرتبط
پوشش ویژه رسانه ملی برای مناسبت‌های پیش‌رو
برنامه «روی تور» تا «جام ملت‌های آفریقا» در شبکه ورزش
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
هادی چوپان به عنوان داور اصلی «کاپیتان» مقابل دوربین می‌رود + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دنیای «شیش ماهه» مثل «برره» و «قهوه تلخ» فانتزی نیست
فیلمبرداری «احمد» در خدمت داستان است/ مهمترین چالش، لوکیشن‌ها بود
«اعجوبه‌ها» شیرین‌کاری کودکان را به نمایش گذاشت
بار دیگر سربازی که دوستش داریم
نمایش‌های خیابانی منتخب چهل‌و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شدند
سیزدهمین شیوه‌نامه موضوعی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ شد
۹۶ ویژه برنامه در ایام انتخابات روی آنتن رادیو می‌رود
پخش فصل جدید برنامه «۲۰۲۰» از شبکه ورزش
«شاهد عینی» به شبکه نمایش می‌آید
آخرین اخبار
«شاهد عینی» به شبکه نمایش می‌آید
پخش فصل جدید برنامه «۲۰۲۰» از شبکه ورزش
۹۶ ویژه برنامه در ایام انتخابات روی آنتن رادیو می‌رود
بار دیگر سربازی که دوستش داریم
سیزدهمین شیوه‌نامه موضوعی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ شد
نمایش‌های خیابانی منتخب چهل‌و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شدند
«اعجوبه‌ها» شیرین‌کاری کودکان را به نمایش گذاشت
دنیای «شیش ماهه» مثل «برره» و «قهوه تلخ» فانتزی نیست
فیلمبرداری «احمد» در خدمت داستان است/ مهمترین چالش، لوکیشن‌ها بود
تولیدات جدید انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس در راه است
«ترکش‌های بی‌صدا» منتشر شد
«شیش ماهه» در صدر تماس‌های مردمی
شبکه نمایش، افشاگر چهره واقعی امپریالیسم آمریکا
بیشتر تاک‌شو‌های اینترنتی به سمت صحبت‌های زرد و حاشیه‌ای رفته است
مهلت ارسال آثار به پنجمین جشنواره «پژواک» تمدید شد