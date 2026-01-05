رئیس پلیس راهور استان از توقیف ۶۱۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ کورش کریمی، بیان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند کنترل و پایش ترافیک و شناسایی رانندگان دارای رفتار‌های هنجارشکنانه در رانندگی و رصد تخلفات حادثه ساز که موجب برهم خوردن نظم و امنیت نرافیکی معابر می‌گردد، با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد.

او افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته با اجرای طرح انتظام بخشی و ایمن سازی ترافیک در سطح کلانشهر شیراز و دیگر شهر‌های استان فارس، ۴۷۰ خودرو و ۱۴۰ دستگاه موتورسیکلت که رانندگان آنها مرتکب تخلفات حادثه ساز شده بودند ضمن اعمال قانون به پارکینگ‌های توقیفی دلالت گردیدند و همچنین تعداد ۲۰ برگ گواهینامه رانندگان هنجارشکن نیز ضبط شد.

دستگیری عاملین توزیع کننده مواد مخدرصنعتی در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری ۲ متهم که با خودرو اقدام به توزیع مواد مخدر صنعتی در بین جوانان می‌کردند، خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی اظهار داشت: در راستای طرح آرامش در شهر، برابر گزارش واصله مبنی بر فروش مواد مخدر صنعتی توسط راننده و سرنشین خودرو پژو ۴۰۵، ماموران این فرماندهی بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: سرانجام ماموران پس از بررسی‌های میدانی و رصد مناطق جرم خیز خودرو موردنظر را در حال توزیع مواد در بین جوانان مشاهده کردند.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه متهمین به محض رویت ماموران اقدام به فرار با خودرو نمودند، تصریح کرد: ماموران پس از طی مسافتی تعقیب و مراقبت سرانجام خودرو را با اقدامات فنی متوقف و هر دو نفر را دستکیر کردند.

سرهنگ مزارعی با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو حدود ۲۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین در بسته‌های آماده فروش کشف شد، گفت: متهمین برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.