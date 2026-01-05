زن معتاد، کلید‌ معمای جنایت بامدادی

باشگاه خبرنگاران جوان- خرداد امسال خبرقتل مردی‌ جوان با چاقو‌به پلیس اعلام‌شد. بررسی‌ها نشان داد مقتول با موتورسیکلت در میدان محمدیه تهران حضور داشته که با راننده و ترک‌نشین یک موتورسیکلت دیگر درگیر شده و یکی از آنها بر اثر اصابت چاقو به گردنش جان باخته است.

پلیس درگزارش خود اعلام کرد مقتول مردی ۳۸ساله و متأهل به نام مسعود بوده که سوابق کیف‌قاپی داشته است. کارآگاهان در ادامه تحقیقات توانستند حدود یک ماه بعد عامل قتل را شناسایی و دستگیر کنند. متهم به نام سهند در بازجویی‌ها گفت: «شب حادثه به همراه دوستم در میدان محمدیه بودیم که متوجه شدیم دو زورگیر در حال سرقت گردنبند زن جوانی هستند؛ بلافاصله برای کمک به زن جوان جلو رفتیم و با سارقان درگیر شدیم و به‌ناچار با چاقو یکی از آنها را زدم، اما نمی‌دانستم او به قتل رسیده است.» با اعتراف صریح متهم و پس از تکمیل تحقیقات، برای وی به اتهام قتل عمدی کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در اولین جلسه دادگاه اولیای‌دم مقتول که مادر و سه فرزندش بودند، برای متهم درخواست قصاص کردند. سپس سهند در جایگاه ایستاد و در دفاع از خود گفت‌: «آن شب حوالی میدان محمدیه متوجه دو سارق شدم که برای سرقت سد راه زن جوانی شده بودند. من و دوستم برای کمک به او رفتیم. بعد آنها به ما حمله کردند و محل را ترک کردیم. پس از طی مسافتی مقتول و دوستش سد راهم شدند و میلاد ــ مقتول ــ ضربه‌ای با چاقو به بازوی من زد. من هم برای دفاع ضربه‌ای سمت او انداختم.»

رئیس دادگاه پرسید، بعد چه کردی که متهم پاسخ داد: «فکر نمی‌کردم اتفاقی افتاده و از آنجا رفتم و زندگی عادی خودم را داشتم. در مغازه مشغول کار بودم که پس از یک ماه دستگیر شدم و فهمیدم میلاد فوت کرده است.»

رئیس دادگاه به سفر همان شب متهم به سبزوار اشاره کرد و درباره آن پرسید که او گفت‌: «شبانه رفتم و صبح برگشتم.»

پس از دفاعیات متهم و وکلایش، قضات دادگاه جلسه محاکمه را تجدید کرده تا تحقیقات بیشتری انجام و زن جوان در دادگاه حاضر شود. دیروز دومین جلسه محاکمه برگزار شد. زن جوان در دادگاه حاضر نشد و در دادگاه با خانه‌اش تماس گرفته شد که شوهرش تلفن را جواب داد و مدعی شد؛ همسرش خواب مانده و الان هم در خانه نیست.

سپس اولیای‌دم مقتول درخواست قصاص مطرح کردند. همسر مسعود هم به قضات گفت‌: «این متهم می‌گوید شوهرم مزاحم یک زن شده و او در دفاع مسعود را کشته است. این حرف‌ها دروغ است؛ آن زن از آشنا‌های ماست و اعتیادی شدید دارد. او طلا ندارد که شوهرم قصد سرقت آن را داشته باشد، حتی برادرش با شوهرم دوست بودند.» وکیل اولیای‌دم در ادامه اظهار داشت‌: «متهم در طول تحقیقات، ادعا‌های متناقض و مختلفی را مطرح کرده است. او خود سراغ آن زن رفته و پس از درگیری با مقتول، مرتکب قتل شده است.»

رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به سهند، از او خواست تا از خود دفاع کند. وی با تکرار همان ادعای قبلی گفت‌: «مقتول و دوستش مزاحم زنی شده بودند تا گردنبندش را سرقت کنند. من هم برای کمک به آن زن وارد درگیری شدم.»

رئیس دادگاه پرسید: «سه فقره سابقه داری و در دادسرا گفته‌ای آن شب مواد و مشروب مصرف کرده بودی. در این باره چه می‌گویی؟» که سهند پاسخ داد: «این حرف‌ها را متهمان دیگر یادم دادند تا بگویم.»

در ادامه جلسه دادگاه نوبت به وکلای متهم رسید که در دفاع از او گفتند؛ مقتول سابقه متعدد داشته، حتی همدستش فراری است و مأموران اداره سوم پلیس آگاهی در تعقیب او هستند. سهند ساعت دو بامداد شاهد تلاش مقتول برای سرقت بوده، به قصد کمک و دفاع از زن جوان وارد درگیری شده است.

در پایان این جلسه رسیدگی، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

منبع: روزنامه جام جم