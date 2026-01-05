شهروندخبرنگار ما همزمان با سالروز وفات حضرت زینب (س) با ارسال فیلمی از حال و هوای معتکفین و ارادت آنها به مقام شامخ شهدا در مسجد صاحب الزمان (عج) در شهرستان آران و بیدگل را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز وفات اسوه صبر و استقامت حضرت زینب کبری (س) و سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی؛ معتکفین در مسجد صاحب الزمان (عج) واقع در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان در قرارگاه عاشقی از مقام شامخ شهدا سخن گفتند وعشق و ارادت خود را به این بزرگواران نشان دادند.

این لحظه نورانی و معنوی از لنز دوربین شهروندخبرنگار ما باز نماند و فیلمی را به اشتراک گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

