شهروندخبرنگار ما همزمان با سالروز وفات حضرت زینب (س) با ارسال فیلمی از حال و هوای معتکفین و ارادت آنها به مقام شامخ شهدا در مسجد صاحب الزمان (عج) در شهرستان آران و بیدگل را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز وفات اسوه صبر و استقامت حضرت زینب کبری (س) و سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی؛ معتکفین در مسجد صاحب الزمان (عج) واقع در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان در قرارگاه عاشقی از مقام شامخ شهدا سخن گفتند وعشق و ارادت خود را به این بزرگواران نشان دادند.
این لحظه نورانی و معنوی از لنز دوربین شهروندخبرنگار ما باز نماند و فیلمی را به اشتراک گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مراسم اعتکاف ، سوژه خبری ، شهدا
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار اصفهان؛
فیلمی از حال و هوای معتکفین مسجد صاحب الزمان (عج) آران و بیدگل
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
حال و هوای معتکفین در مساجد دیزج دیز از لنز دوربین شهروندخبرنگار
شهروندخبرنگار گلستان؛
اعتکاف نوجوانان علی آباد کتول به روایت تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سهامداران همچنان در انتظار واریز سود سهام عدالت
گزارش تصویری از مراسم سوگواری وفات حضرت زینب کبری (س) در روستای خان آباد
اعتکاف نوجوانان علی آباد کتول به روایت تصاویر
حال و هوای معتکفین در مساجد دیزج دیز از لنز دوربین شهروندخبرنگار
حس و حال شهدایی معتکفین آران و بیدگلی در سالروز وفات حضرت زینب (س) + فیلم
آخرین اخبار
حس و حال شهدایی معتکفین آران و بیدگلی در سالروز وفات حضرت زینب (س) + فیلم
سهامداران همچنان در انتظار واریز سود سهام عدالت
حال و هوای معتکفین در مساجد دیزج دیز از لنز دوربین شهروندخبرنگار
اعتکاف نوجوانان علی آباد کتول به روایت تصاویر
گزارش تصویری از مراسم سوگواری وفات حضرت زینب کبری (س) در روستای خان آباد
درخواست مادران برای اهدای کارت امید به نوزادان متولد ۱۴۰۴
مراسم سوگواری سالروز وفات حضرت زینب (س) در قم از لنز دوربین شهروندخبرنگار
فیلمی از حال و هوای معتکفین مسجد صاحب الزمان (عج) آران و بیدگل
مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد سردار دل‌ها در روز پدر به میزبانی دیزج دیز+ فیلم
بزرگترین اعتکاف دانش آموزی انابد با ۸۰۰ معتکف در مساجد شهر انابد