مدیر امور آبفای شهرستان بافت با هشدار نسبت به وضعیت منابع آبی، از کاهش ذخیره سد بافت به کمتر از ۱۵ درصد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد جلال اشرف‌زاده با بیان اینکه میزان ذخیره سد بافت به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است، اظهار داشت: همکاری جدی شهروندان در مدیریت مصرف آب، برای عبور از این شرایط حساس ضروری است.

وی با اشاره به راه‌اندازی «پلیس آب» در شهرستان بافت افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از مصارف غیرمجاز صورت گرفته و با افرادی که دارای انشعاب غیرمجاز باشند یا از آب شرب برای مصارف غیرضروری مانند شست‌وشوی خودرو، حیاط و سایر مصارف غیرشرب استفاده کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

مدیر امور آبفای شهرستان بافت با هشدار به مشترکان پرمصرف تصریح کرد: در صورت تداوم مصرف غیرمتعارف، ضمن قطع انشعاب آب، قبوض جریمه سنگین برای این افراد صادر خواهد شد.

اشرف‌زاده در پایان از شهروندان خواست، با رعایت الگوی مصرف، صرفه‌جویی در استفاده روزانه از آب و نصب تجهیزات کاهنده مصرف بر روی شیرآلات داخل ساختمان، در حفظ منابع آبی و عبور از این دوره کم‌آبی همکاری لازم را داشته باشند.

منبع: روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان بافت