فوق ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال در نظر دارد پس از پایان دادن به دوران حرفه‌ای‌اش در عمارتی فوق‌لوکس ساکن شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریستیانو رونالدوی ۴۰ ساله که به پایان دوران حرفه‌ای خود نزدیک می‌شود، برای دوران بازنشستگی‌اش برنامه ویژه‌ای دارد و می‌خواهد با خانواده‌اش به پرتغال بازگردد و در آنجا در عمارتی فوق مجلل به زندگی خود ادامه دهد. نشریه انگلیسی «میرر» در این خصوص گزارش داد؛ رونالدو در نظر دارد پس از آویختن کفش‌هایش به پرتغال بازگردد و به همراه خانواده‌اش در عمارتی ۳۰ میلیون پوندی اقامت کند. این عمارت لوکس در یک تفرجگاه ساحلی اختصاصی در فاصله ۴۸ کیلومتری با شهر لیسبون، واقع شده است.

طبق این گزارش؛ کار ساخت این عمارت لوکس به پایان رسیده است، ملکی عظیم که یکی از بزرگترین و گران‌ترین ملک‌های کشور پرتغال به شمار می‌رود. این ملک دارای یک استخر بسیار بزرگ و پارکینگ زیرزمینی برای نگهداری کلکسیون ۱۲ میلیون پوندی خودرو‌های رونالدو است. کار ساخت این ملک وسیع هشت خوابه، بیش از سه سال به طول انجامیده و انتظار می‌رود فوق‌ستاره النصر عربستان پس از پایان دوران بازیگری خود، به همراه خانواده‌اش به این ملک نقل مکان کند. این عمارت شامل یک استخر شیشه‌ای غول‌پیکر با یک مسیر پیاده‌روی زیر آب است.

رونالدو - که ثروتش ۱.۴ میلیارد پوند تخمین زده می‌شود - همچنین می‌تواند به همراه خانواده‌اش از چندین ویژگی منحصر‌به‌فرد این عمارت مانند گرمایش هوشمند، سالن بدنسازی، استخر‌های سرپوشیده و روباز، اتاق ماساژ و سینما لذت ببرند. همچنین یک زمین بازی برای پنج فرزند او وجود دارد، در حالی که خانواده رونالدو می‌توانند در ساحل خصوصی خود نیز استراحت کنند. این عمارت همچنین دارای شیرآلات طلای خالص، سنگ مرمر ایتالیایی و حتی یک نقاشی دیواری «لویی ویتون» است که مخصوص این زوج طراحی شده است.

رونالدو حتی سعی داشته تا زمین گلف کنار ملک جدیدش را بخرد تا امنیت بیشتری برای خود و خانواده‌اش فراهم کند، اما پیشنهاد او رد شد. این عمارت جدیدترین ملک اضافه شده به مجموعه املاک فوق‌ستاره پیشین تیم‌های منچستریونایتد، رئال مادرید و یوونتوس است.

عمارت فوق لاکچری رونالدو

منبع: مشرق

عمارت فوق لاکچری رونالدو برای دوران بازنشستگی
