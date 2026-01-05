باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین یاوری در سومین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌های سراسر کشور با عنوان «تبیین طرح مراکز امید و زندگی» و تدوین «برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵» که در سالن شهید صفری ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد به تشریح طرح مراکز امید و زندگی پرداخت و اظهار کرد: راه‌اندازی مراکز «امید و زندگی» کمی با راهبرد کاهش آسیب تفاوت دارد.

وی افزود: این مراکز با بخش‌های متعددی نظیر پذیرش، سم‌زدایی، درمان، بازتوانی و اشتغال طراحی شده‌اند که در صورت امکان‌سنجی و فراهم‌آوری فرصت‌های اشتغال و تأمین مسکن در دل همین مراکز، شاهد افزایش چشمگیر نرخ ماندگاری و پیشگیری مؤثر از بازگشت مددجویان به چرخه اعتیاد خواهیم بود.

یاوری با بیان اینکه متخصصان گوناگونی از جمله نیرو‌های متخصص پزشکی، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی در این مراکز فعالیت خواهند کرد، گفت: در این مراکز پروتکل‌های مورد نیاز در دستور کار قرار خواهد گرفت و این ساختار نسبت به شرایط هر استان تغییر می‌کند.

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، بر اهمیت بسزای برنامه‌های پس از خروج و ضرورت پیگیری مستمر وضعیت بهبودیافتگان در چارچوب این طرح، اظهار کرد: این برنامه‌ها شامل تدابیر حیاتی، چون ایجاد فرصت‌های شغلی، تأمین مسکن موقت، تشکیل و تقویت گروه‌های حمایت محلی و پیگیری منظم وضعیت بهبودیافتگان می‌شود.

وی ادامه داد: برای ارزیابی دقیق و همه‌جانبه عملکرد این مراکز، شاخص‌های کلیدی و متنوعی در نظر گرفته شده است. این شاخص‌ها شامل نرخ موفقیت در فرآیند ترک و پایداری بهبودی، میزان اشتغال‌زایی پس از ترخیص، کاهش آسیب‌های اجتماعی، سطح رضایتمندی مراجعین و خانواده‌های آنان، بهره‌وری و سودآوری کارگاه‌های تولیدی وابسته به مراکز و نیز کاهش قابل توجه آمار مراجعات و دستگیری‌ها توسط نهاد‌های انتظامی و قضایی است.

یاوری گفت: زمین و ملک مراکز امید و زندگی در استان‌ها به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر است واین مراکز باید از منابع محلی استانی استفاده کنند همچنین این مراکز می‌تواند به اقتصاد هر استان کمک کند.

وی با بیان اینکه جانمایی پنج بخش فرآیندی در مرکز امید و زندگی اهمیت دارد، گفت: طرح ستاد مبارزه با مواد مخدردرباره مراکز امید و زندگی تدوین شده که به زودی به شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

منبع: ستاد مبارزه با مواد مخدر