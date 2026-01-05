دانشگاه آزاد اعلام کرد: امتحانات روز‌های ۱۶ تا ۱۹ دی ماه به ترتیب در تاریخ‌های ۷ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ انجام خواهد پذیرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است:

به منظور اعطای فرصت بیشتر جهت آمادگی برای شرکت در امتحانات پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴، در خصوص زمان‌بندی برگزاری امتحانات مقرر شد: امتحانات از روز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴، مطابق برنامه‌ریزی قبلی، برگزار خواهد شد.

امتحانات روز‌های ۱۶ تا ۱۹ دی ماه به ترتیب در تاریخ‌های ۷ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ انجام خواهد پذیرفت.

این تغییر به منظور فراهم آوردن شرایط مطلوب‌تر برای شما عزیزان در نظر گرفته شده است.

همچنین نحوه برگزاری امتحانات متعاقبا اعلام خواهد شد.

اطلاعیه دانشگاه آزاد پیرامون تغییر زمان‌بندی امتحانات
