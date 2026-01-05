باشگاه خبرنگاران جوان - اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است:
به منظور اعطای فرصت بیشتر جهت آمادگی برای شرکت در امتحانات پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴، در خصوص زمانبندی برگزاری امتحانات مقرر شد: امتحانات از روز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴، مطابق برنامهریزی قبلی، برگزار خواهد شد.
امتحانات روزهای ۱۶ تا ۱۹ دی ماه به ترتیب در تاریخهای ۷ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ انجام خواهد پذیرفت.
این تغییر به منظور فراهم آوردن شرایط مطلوبتر برای شما عزیزان در نظر گرفته شده است.
همچنین نحوه برگزاری امتحانات متعاقبا اعلام خواهد شد.