وقتی برلین زیر بارش سنگین برف و دمای منجمدکننده دست‌وپا می‌زند، خرابکاری عمدی هزاران خانواده آلمانی را در خانه‌های سرد و تاریک حبس کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هزاران خانه و فروشگاه در جنوب غربی برلین، پس از آسیب دیدن خطوط فشار قوی در حادثه‌ای که مقامات محلی آن را «دارای انگیزه‌های سیاسی و کار افراط‌گرایان چپ‌گرا» خوانده‌اند، با قطعی گسترده برق رو‌به‌رو شدند.

این حادثه زمانی رخ داد که حریق در یک پل حامل کابل‌های برق بر روی کانال «تلتو» در نزدیکی نیروگاه «لیشترفلده» شعله‌ور شد. در مرحله نخست، این قطعی منجر به محرومیت بیش از ۴۵ هزار خانه و ۲۲۰۰ واحد تجاری در چهار منطقه از جریان برق شد و خدمات گرمایشی و اینترنت نیز به شکلی گسترده مختل گردید.

«فرانسیسکا گیفای»، عضو سنای برلین در امور اقتصادی، این حادثه را یک قطعی بسیار خطرناک توصیف کرد که ده‌ها هزار خانه، تاسیسات تجاری، مراکز مراقبتی، بیمارستان‌ها و بسیاری از نهاد‌های اجتماعی و شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

هرچند برق صدها خانه وصل شد، اما برآورد مقامات حاکی از آن است که برخی مناطق دیگر ممکن است تا پنجشنبه آینده بدون برق باقی بمانند. بارش برف و دمای زیر صفر درجه، رنج ساکنان را دوچندان کرده و باعث کندی در عملیات تعمیر شبکه برق شده است.

مقامات در حال تحقیق روی فرضیه «آتش‌سوزی عمدی» هستند و به شباهت این حادثه با قطعی برق سپتامبر گذشته در جنوب شرقی برلین اشاره کردند که گروه‌های افراطی مسئولیت آن را بر عهده گرفته بودند. همچنین پلیس در حال بررسی صحت نامه‌ای است که در فضای مجازی منتشر شده و در آن مسئولیت این حمله پذیرفته شده است.

خبرگزاری آلمان به نقل از «کای وگنر»، شهردار برلین نوشت: عاملان این حادثه به وضوح افراط‌گرایان چپ‌گرا هستند. وی افزود که هدف قرار دادن دوباره شبکه برق توسط گروه‌های چپ‌گرا و به خطر انداختن جان انسان‌ها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

منبع: آر تی

برچسب ها: قطعی برق ، خرابکاری در آلمان
