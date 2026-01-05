باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس اطلاعیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، افرادی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند می‌توانند تا ۲۴ ساعت آینده (ظهر روز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه) با ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «Sejam.ir» یا اصلاح شماره شبای معتبر خود در این سایت در فرآیند دریافت سود قرار بگیرند.

گفتنی است: «شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از جمله مهم‌ترین دلایل واریز نشدن سود سهام عدالت است که باعث شده تا برخی سهامداران سود خود را دریافت کنند.

کجا مراجعه کنیم؟

تمام سهامداران سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به سامانه سجام از وجود شماره شبا معتبر خود نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اطمینان حاصل کنند.