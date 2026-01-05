باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) با حضور در جمع خبرنگاران ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص طرح سؤال از رئیس جمهور بیان کرد: بر اساس ماده ۲۱۰ و ۲۱۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال از رئیس جمهور و هیئت دولت دارای شرایط متفاوتی است. طبق این آیین‌نامه، برای سوال از هر وزیر کافی است یک نماینده آن را امضا کند، اما برای سوال از رئیس جمهور حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس باید سوال را امضا کنند. با توجه به اینکه تعداد نمایندگان مجلس ۲۸۴ نفر است، حداقل ۷۱ نماینده باید سوال از رئیس جمهور را امضا کنند.

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه در روز‌های اخیر تعدادی از نمایندگان متقاضی سوال از رئیس جمهور بودند، اما اعلام شد که امکان بارگذاری سوال در سامانه الکترونیکی مجلس وجود ندارد، اظهار کرد: چراکه سامانه تنها برای سوال و استیضاح وزرا طراحی شده است. معاونت قوانین و فناوری اطلاعات و هیئت رئیسه نیز تأکید کردند که، چون پیش بینی نشده که به صورت الکترونیکی سوال از رئیس جمهور مطرح شود؛ طبق ماده ۲۱۰ آیین‌نامه داخلی، سوال از رئیس جمهور باید به صورت دستی امضا و تحویل رئیس مجلس شود.

این نماینده مجلس با اشاره به متن ماده ۲۱۰ آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح کرد: در ماده ۲۱۰ آیین نامه داخلی مجلس آمده است که بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی، در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیس جمهور سوال کنند، باید سوال یا سوالات خود را به طور صریح، روشن و مختصر همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع می‌دهد و هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور، سوال را بررسی کند.

حجت‌الاسلام ذوالنوری گفت: از آنجا که به ما گفتند دستی امضا جمع کنید ۱۷۷ نماینده سوال از رئیس جمهور را امضا کردند. یعنی ۱۰۶ نفر بالاتر از نصاب پیش بینی شده در آیین نامه داخلی مجلس. امروز با تعدادی از نمایندگان به جایگاه هیات رئیسه رفتیم تا طبق قانون سوال را تسلیم رئیس مجلس کنیم، اما ایشان از گرفتن سوال استنکاف کردند و گفتند باید در سامانه بارگذاری شود.

نماینده مردم قم در مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه رئیس مجلس از تحویل فیزیکی سوال به رئیس مجلس استنکاف کرد، بیان کرد: رئیس مجلس اعلام کرد که باید بارگذاری در سامانه انجام شود. با معاونت قوانین صحبت کردیم و آنان نیز صحه گذاشتند که باید به صورت فیزیکی تحویل گرفته شود. رئیس مجلس استنکاف کردند و سوال را تحویل نگرفتند. نمایندگان متذکر شدند که این اقدام مغایر ماده ۲۱۰ است و ممکن است به عنوان وقفه و تعویق در روند قانونی تعبیر شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه امروز سوال از رئیس جمهور را در سامانه مجلس بارگذاری کردیم، گفت: ما بارگذاری را انجام دادیم تا امضای الکترونیکی انجام شود. تلقی من این است که این عدم تحویل سوال و ارجاع به بارگذاری سوال در سامانه الکترونیکی شاید وقت‌کشی باشد تا با نمایندگان امضاکننده رایزنی شود که سوال خود را پس بگیرند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: یکی از خبرنگاران از من پرسید که آیا در شرایط فعلی مصلحت است با شرایطی که در جامعه داریم، چنین اتفاقی رخ دهد؟ ما باید افراد کف خیابان را به چند دسته تقسیم کنیم. بعضی‌ها که نیرو‌های آموزش دیده دشمن هستند. آنها با اعتراف خود و در فضای مجازی نیز مشخص است که با اهداف خاص و هدایت شده به قصد براندازی به کف خیابان آمدند. مردم و نیرو‌های امنیتی تکلیف خود را با این دوستان می‌دانند.

حجت‌الاسلام ذوالنوری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مردم از وضعیت موجود و گرانی و نرخ ارز ناراحت هستند، گفت: آنها معتقد هستند که مردم به وظیفه خود عمل نمی‌کند و تکلیف خود را انجام‌نمی دهد. وقتی همین حس را داشته باشند تنها راه آنان امدن به کف خیابان است که از این حضور هم دشمن و هم جریان برانداز سواستفاده می‌کند.

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه اگر مردم احساس کنند که نمایندگان آنان داد آنان را از مجرای قانونی در مجلس به صدا در می‌آورد، انگیزه برای پیوستن به آشوبگر‌ها کاهش پیدا می‌کند افزود: اگر مجلس با این رویکرد به وظیفه خود عمل کند به آرامش جامعه کمک کرده است. سوال بعدی این است که مقام معظم رهبری فرموندند دولت را کمک کنید. حرف ما این است که آیا کمک به دولت یعنی تعطیل شدن مجلس؟ هرگز نظر رهبری این نیست. منظور رهبری این نیست که مجلس به وظایف خود عمل نکند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: با بیان اینکه اگر دولت مسیر کجی را می‌رود مجلس باید به آن هشدار دهد، گفت: هفته گذشته یک روز مجلس غیرعلنی شد و وزرا آمدند و رئیس جمهور هم آمد. اما هیچ ارزیابی نشد که دولت بداند مجلس به آن نمره منفی داد و مثبت. این تاثیری در حل مشکلات کشور ندارد. مقام معظم رهبری فرموده سران سه قوه به اتفاق در موضوعی که قانون نیست و اضطرار هم دارد با اجماع اگر تصمیم بگیرند رهبری تایید می‌کند. اما امروز خیلی از مسائل که نه اضطرار است و نه خلاء قانونی هست در سران قوا تصمیم می‌گیرند؛ برای احیای مجلس باید به وظیفه خود عمل کنیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه استیضاح رئیس جمهور اکنون مورد تزلزل کشور می‌شود گفت: ما باید موقعیت شناس باشیم. بی‌ضررترین کار که اکنون می‌تواند اثر داشته باشد، سوال نمایندگان در چارچوب قانون از رئیس جمهور است. اگر رئیس جمهور مجلس را قانع کرد، یک تقویت ارتباط صورت می‌گیرد، اما اگر رئیس جمهور کارت زرد گرفت اراده مجلس به مردم اعلام شده است و خروجی آن مانند جلسه بی خاصیت نیست. این کمک به دولت است. اینگونه نیست که در این شرایط آسیبی به کشور وارد کند. من اگر بدانم نظر مقام معظم رهبری خلاف این موضوع است خودم این کار را حرام می‌دانم، اما برداشت من این نیست که نظر حضرت آقا این باشد.

حجت‌الاسلام ذوالنوری با بیان اینکه ما تجربه سوال از آقای روحانی را داریم، افزود: همان زمان نیز همه می‌گفتند خلاف تدابیر آقاست. یک پروسه ۴۵ روزه در یک ماراتن نفس گیر ۸ ماهه جنگیدیم تا آقای روحانی به مجلس آمد و پاسخ داد. از پنج سوالی که طرح کرده بودیم مجلس در چهار سوال کارت زرد به آقای روحانی داد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه مردم اگر بدانند نمایندگان پشت کار آنان هستند آبی بر آتش است، گفت: سوالی که از رئیس جمهور طرح شده بسیار منطقی، قانونی، ملایم و مودبانه است. شما به نطق‌ها گوش کنید انواع توهین و حرف‌های تند زده می‌شود. رئیس جمهور نیست که پاسخ دهد مودبانه اصل موضوع مطرح شود و به رئیس جمهور هم فرصت صحبت داده شود. از استیضاح رئیس جمهور خبری نیست چون ما به‌دنبال اصلاح دولت هستیم نه استیضاح دولت. ما معتقد هستیم که سوال از رئیس جمهور هیچ تزلزلی در دولت ایجاد نمی‌کند بلکه کمک به دولت است.

نماینده مردم قم با تاکید براینکه مطلقا استیضاح رئیس‌جمهور در دستورکار مجلس نیست، گفت: ما در حال تلاش در چارچوب قانون هستیم. خواهش می‌کنیم هیات رئیسه به قانون عمل کند. هر حقوقدانی ماده ۲۱۰ آیین نامه مجلس را مطالعه کند می‌فهمد رئیس مجلس حق ندارد از تحویل سوال استنکاف کند. این کار رئیس مجلس برخلاف قانون است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه ضمن قرائت متن سوال نمایندگان از رئیس جمهور بیان کرد: خلاصه سوال؛ جناب آقای رئیس جمهور، چرا دولت جناب‌عالی چنین وضعیت بد و نابسامانی را در عرصه‌های پولی، مالی، ارزی و اقتصادی رقم زده است، به‌طوری‌که کاهش ارزش پول ملی، پرش نامتعارف قیمت ارز‌های خارجی و افزایش افسارگسیخته تورم بدین گونه تولید، اقتصاد و امنیت غذایی کشور را در معرض تهدید قرار داده و معیشت مردم را به تنگنای غیرقابل تحمل کشانده است؟

حجت‌الاسلام ذوالنوری در ادامه ضمن قرائت شرح سوال از رئیس جمهور بیان کرد: جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم، با گذشت حدود یک سال و نیم از دولت جناب‌عالی، شاهد افزایش غیرمتعارف قیمت ارز‌های خارجی، کاهش شدید ارزش پول ملی، رشد افسارگسیخته تورم و وخامت وضعیت اقتصادی کشور هستیم. این شرایط علاوه بر فشار سنگین بر بنگاه‌های تولیدی، اقتصاد و معیشت غذایی مردم و کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

این نماینده مجلس اظهار کرد: علل این وضعیت شامل بی‌برنامگی، ضعف و کندی تصمیم‌گیری، تغییرات و اقدامات خلق‌الساعه و غیرقابل پیش‌بینی، ناتوانی مدیریتی و اجرایی، فقدان نظارت موثر و ناهماهنگی یا ضعف تیم اقتصادی دولت است. این مسائل سفره‌های مردم را کوچکتر و تنگنا‌های معیشتی آنان را غیرقابل تحمل نموده است. جناب آقای رئیس جمهور، چرا برخلاف وعده‌ها و علی‌رغم همکاری کامل مجلس در رای اعتماد به کابینه جنابعالی، با گذشت یک سال و نیم از شروع به کار دولت، شاهد اوضاع نابسامان کنونی هستیم؟

این نماینده مجلس بیان کرد: ۱۷۹ نماینده این سوال را امضا کردند. دو نفر قبلا امضای خود را پس گرفتند. دو نفر هم امروز امضا خود را پس گرفتند. ۱۷۵ امضا پای این سوال است. نصاب قانونی آن ۷۱ امضاست.