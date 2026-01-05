معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان از تصویب الحاق ۲۰۰ هکتار زمین در محدوده غرب زاهدان در شورایعالی معماری و شهرسازی ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ عطاء اله اکبری گفت:  با الحاق این اراضی به محدوده شهری غرب زاهدان محدوده حاجی آباد گامی مهم در جهت توسعه پایدار و آمایش سرزمینی این خطه با توجه به رشد سریع جمعیت و در راستای سیاست‌های توسعه شرق کشور برداشته شد.

 

وی با بیان اینکه الحاق این اراضی نقطه عطفی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای برای این استان بشمار می‌رود، گفت: در حال حاضر جمعیت زاهدان در حال نزدیک شدن به مرز یک میلیون نفر است که این الحاق بخشی از برنامه‌ریزی‌های دقیق برای مدیریت رشد جمعیت و پایداری در توسعه شهری در این منطقه بشمار می‌رود.

 

معاون هماهنگی عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان تاکید کرد: در شرایطی که زاهدان به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز اقتصادی و جمعیتی مهم کشور است این تصمیم به ما این امکان را می‌دهد که علاوه بر تامین نیاز‌های فوری، زیرساخت‌های مورد نیاز را به صورت متوازن و با نگاه به آینده برنامه‌ریزی کنیم.

 

اکبری تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه زاهدان در موقعیت استراتژیک خود در مرز‌های شرقی کشور قرار دارد و به عنوان یکی از قطب‌های تجاری و اقتصادی در حال رشد است این اقدام علاوه بر بهبود وضعیت زندگی شهروندان به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: این اقدام نه تنها یک تصمیم شهری و قانونی است بلکه نمادی از آینده روشن زاهدان در مسیر توسعه شرق کشور محسوب می‌شود، منطقه‌ای که با توجه به ظرفیت‌های طبیعی، اقتصادی و جمعیتی خود می‌تواند با استفاده از برنامه‌ریزی مدون و زیرساخت‌های مناسب به مرکز رشد و پیشرفت جنوب شرق تبدیل شود.

منبع راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: راه و شهرسازی ، توسعه شهری
