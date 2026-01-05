باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حزب اتحادیه میهنی کردستان رسما «نزار آمیدی» را به عنوان نامزد نهایی خود برای تصدی پست ریاستجمهوری عراق معرفی کرد.
بر اساس بیانیهای که «کاروان کزنیی»، سخنگوی این حزب صادر کرد، اتحادیه میهنی تصمیم گرفته است نزار آمیدی را به عنوان تنها نامزد خود برای این منصب معرفی کند.
این معرفی در حالی صورت میگیرد که مجلس نمایندگان عراق، امروز دوشنبه را آخرین مهلت برای ارائه درخواستهای نامزدی ریاستجمهوری تعیین کرده است. «هیبت الحلبوسی»، رئیس مجلس نمایندگان اعلام کرد که تاکنون ۴۴ نفر برای این پست نامزد شدهاند و در پایان وقت اداری امروز، باب نامزدی بسته خواهد شد.
نزار آمیدی، چهرهای با سوابق طولانی در ساختار ریاستجمهوری عراق است. او وزیر محیطزیست در دولت فعلی (محمد شیاع السودانی) بود، اما در اکتبر ۲۰۲۴ برای «تمرکز بر فعالیتهای حزبی و سیاسی» از سمت خود استعفا داد.
آمیدی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴، مدیر دفتر یا دبیر شخصی تمامی روسای جمهور عراق از جمله جلال طالبانی، فواد معصوم، برهم صالح و عبداللطیف رشید بوده است.
آمیدی متولد ۱۹۶۸ در دهوک و دارای مدرک کارشناسی مهندسی است. او در دهه نود میلادی دبیر فیزیک بود و از همان زمان به عضویت اتحادیه میهنی درآمد. در حال حاضر عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی، مسئول دفتر سیاسی این حزب در بغداد و عضو ائتلاف «اداره دولت» است.
