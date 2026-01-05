سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که این حزب نزار آمیدی، وزیر سابق محیط‌زیست را به عنوان گزینه خود برای ریاست‌جمهوری به پارلمان معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حزب اتحادیه میهنی کردستان رسما «نزار آمیدی» را به عنوان نامزد نهایی خود برای تصدی پست ریاست‌جمهوری عراق معرفی کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که «کاروان کزنیی»، سخنگوی این حزب صادر کرد، اتحادیه میهنی تصمیم گرفته است نزار آمیدی را به عنوان تنها نامزد خود برای این منصب معرفی کند.

این معرفی در حالی صورت می‌گیرد که مجلس نمایندگان عراق، امروز دوشنبه را آخرین مهلت برای ارائه درخواست‌های نامزدی ریاست‌جمهوری تعیین کرده است. «هیبت الحلبوسی»، رئیس مجلس نمایندگان اعلام کرد که تاکنون ۴۴ نفر برای این پست نامزد شده‌اند و در پایان وقت اداری امروز، باب نامزدی بسته خواهد شد.

نزار آمیدی، چهره‌ای با سوابق طولانی در ساختار ریاست‌جمهوری عراق است. او وزیر محیط‌زیست در دولت فعلی (محمد شیاع السودانی) بود، اما در اکتبر ۲۰۲۴ برای «تمرکز بر فعالیت‌های حزبی و سیاسی» از سمت خود استعفا داد.

آمیدی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴، مدیر دفتر یا دبیر شخصی تمامی روسای جمهور عراق از جمله جلال طالبانی، فواد معصوم، برهم صالح و عبداللطیف رشید بوده است.

آمیدی متولد ۱۹۶۸ در دهوک و دارای مدرک کارشناسی مهندسی است. او در دهه نود میلادی دبیر فیزیک بود و از همان زمان به عضویت اتحادیه میهنی درآمد. در حال حاضر عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی، مسئول دفتر سیاسی این حزب در بغداد و عضو ائتلاف «اداره دولت» است.

منبع: الترا العراق

برچسب ها: ریاست جمهوری عراق ، اقلیم کردستان عراق
خبرهای مرتبط
توافق سیاسی اهل سنت برای تعیین رئیس پارلمان عراق
بن‌بست در اقلیم کردستان؛ صندلی ریاست‌جمهوری عراق مجددا دو مدعی دارد
طرح سه‌ماده‌ای بارزانی برای انتخاب رئیس‌جمهور عراق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترس کابینه و ارتش صهیونیستی از حملات پیش‌دستانه ایران
دسیسه ماراگولا: تهدیدات مشترک علیه صلح و ثبات ایران
راز‌های کیفِ آرایشِ دونالد!
تقابل پکن و واشنگتن بر سر مادورو
خط و نشان اتمی کیم جونگ اون برای آمریکا
چرا ترامپ پای قزاقستان و ازبکستان را به اجلاس گروه ۲۰ باز کرد؟
مادورو روز دوشنبه در دادگاه فدرال منهتن حاضر می‌شود
ترامپ با تهدید به حمله دوم: ونزوئلا را ما اداره می‌کنیم!
ترامپ با ربودن مادورو، زلنسکی را وارد میدان مین سیاسی کرد
ترامپ روی دست هیتلر و نتانیاهو زد
آخرین اخبار
پاسخ قاطع دانمارک و گرینلند به رویای الحاق ترامپ
نزار آمیدی؛ نامزد نهایی اتحادیه میهنی برای ریاست‌جمهوری عراق
برلین در تاریکی و انجماد؛ خرابکاران برق شهر را قطع کردند
اتحاد پکن و اسلام‌آباد علیه تروریسم در افغانستان
تقابل پکن و واشنگتن بر سر مادورو
خط و نشان اتمی کیم جونگ اون برای آمریکا
حمایت زیرپوستی ژاپن از قلدری ترامپ
ترس کابینه و ارتش صهیونیستی از حملات پیش‌دستانه ایران
نه مقاومت عراق به خلع سلاح با وجود اشغالگری
ترامپ روی دست هیتلر و نتانیاهو زد
شکست مذاکرات دمشق با قسد
چین خطاب به آمریکا: شما پلیس جهان نیستید
چرا ترامپ پای قزاقستان و ازبکستان را به اجلاس گروه ۲۰ باز کرد؟
ترامپ با ربودن مادورو، زلنسکی را وارد میدان مین سیاسی کرد
سراب خروج ۲۰۲۶؛ آیا بغداد در تله «بازآرایی هوشمند» واشنگتن گرفتار شده است؟ 
ترامپ با تهدید به حمله دوم: ونزوئلا را ما اداره می‌کنیم!
دسیسه ماراگولا: تهدیدات مشترک علیه صلح و ثبات ایران
راز‌های کیفِ آرایشِ دونالد!
مادورو روز دوشنبه در دادگاه فدرال منهتن حاضر می‌شود
وزیر خارجه ونزوئلا: نقاب‌ها افتاده؛ آمریکا فقط به منابع ما چشم دارد
بیانیه کشور‌های آمریکای لاتین در رد دخالت خارجی آمریکا
معاون مادورو ممکن است بهای سنگینی بپردازد
مقامات رژیم صهیونیستی و دولت موقت سوریه این هفته در پاریس دیدار می‌کنند
موج اعتراضات جهانی علیه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا + تصاویر
وزیر دفاع ونزوئلا: ارتش برای «مقابله با تجاوز امپریالیستی» به حالت آماده‌باش درآمده است
احتمال بازگشایی قریب‌الوقوع گذرگاه رفح و اداره آن توسط تشکیلات خودگردان فلسطین
انتقاد تند سناتور آمریکایی از کاخ سفید: عملیات ونزوئلا خدمت به دوستان ترامپ بود
وزیر خارجه آمریکا: ونزوئلا خاورمیانه نیست، ماموریت ما در آن متفاوت است
روبیو: تحریم‌های نفتی ونزوئلا فعلا لغو نمی‌شود
ادعای نیویورک تایمز: ترامپ به مادورو پیشنهاد تبعید مجلل در ترکیه داده بود