باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی با اشاره به گزارش عملیات‌های امدادی ۷۲ ساعت گذشته، گفت: در این بازه زمانی، ۴۵۵ نفر دچار مصدومیت شدند که ۱۴۷ نفر از آنان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، به مراکز درمانی منتقل شدند همچنین ۱۵ نفر از مصدومان به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در این مدت، ۱۵ عملیات نجات فنی توسط تیم‌های تخصصی امدادونجات انجام شده است.

کبادی با اشاره به ظرفیت عملیاتی به‌کارگرفته‌شده در این مأموریت‌ها اظهار کرد: برای پاسخگویی به این حوادث، ۳۱۲ تیم عملیاتی متشکل از ۸۹۰ نیروی امدادی و نجاتگر در عملیات‌های مختلف مشارکت فعال داشته‌اند.