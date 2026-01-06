رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: با حذف ارز ترجیحی از روز گذشته میزان قابل توجهی نهاده در سامانه بازارگاه بارگزاری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن از توزیع نهاده دامی به وفور در سامانه بازارگاه خبر داد و گفت: پس از حذف ارز ترجیحی، نهاده با قیمت آزاد به میزان قابل توجهی از روز گذشته در بازارگاه بارگزاری شده است که امیدواریم تسریع در روند حمل صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه کمبودی در عرضه نهاده دامی نداریم، افزود: نرخ کنونی هرکیلو کنجاله سویا در سامانه بازارگاه ۶۸ هزارتومان، جو ۴۲ تا ۴۵ هزارتومان و ذرت ۴۳ تا ۴۸ هزارتومان است.

کاشانی قیمت تمام شده هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۱۹۹ تا ۲۰۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: با احتساب قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری، قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده ۴۵۰ هزارتومان معادل هر عدد تخم مرغ فله ۱۵ هزارتومان است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه صادرات تخم مرغ از سر گرفته شده است، گفت: بنابر آمار از ابتدای سال تا آذرماه ۸۳ هزارتن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شد و طی یک ماه اخیر صادرات با هدف تنظیم بازار داخل متوقف شد و مجددا از امروز از سرگرفته شد که براین اساس پیش بینی می شود تا پایان سال صادرات به ۱۰۰ هزارتن برسد.

وی قیمت تخم مرغ را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: با حذف ارز ترجیحی، قیمت مصوب حذف می شود، همچنین بدلیل افزایش هزینه ها ناشی از حذف یکباره ارز، سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها باید تامین‌شود.

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ ، صادرات تخم مرغ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۱۶ دی ۱۴۰۴
صادرات تخم مرغ ؟!
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۱۶ دی ۱۴۰۴
با قیمت دونه ای 14000تومن دیگه کسی نمیتونه بخره باید صادر بشه
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۱۶ دی ۱۴۰۴
هر از گاهی چه رانت هایی گیر برخی میافته
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرزاد
۲۰:۱۹ ۱۶ دی ۱۴۰۴
دیگه باید خواب تخم مرغ خوردن دید وای به حال ما
۰
۱۰
پاسخ دادن
