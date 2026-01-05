باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با اشاره به مهم‌ترین مشکلات حوزه اصناف کشور اظهار داشت: اصناف در حوزه حمل‌ونقل با مشکل سوخت مواجه هستند، همچنین دخالت برخی ارگان‌ها و نهادها در امور صنفی، مسئله نرخ‌گذاری و معطل ماندن کالاها در گمرک از دیگر چالش‌های جدی اصناف است. این موارد بارها به مسئولان منعکس شده، اما بعضاً با تأخیر به آن‌ها توجه می‌شود. سؤال ما این است که چرا نباید امور به‌صورت به‌روز انجام شود؟ اگر هر دستگاهی به وظایف قانونی خود عمل کند، بدون تردید بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

وی افزود: امیدواریم با پیگیری‌هایی که در حوزه اصناف انجام می‌دهیم و با تأکیدی که رئیس‌جمهور محترم نیز داشته‌اند، این موانع از پیش‌روی مردم و کسبه برداشته شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با ابراز امیدواری نسبت به اثربخشی کارگروه‌های تخصصی تصریح کرد: من نسبت به ثمربخش بودن این کارگروه‌ها بسیار امیدوارم، چرا که اگر مشکلات مردم حل شود، رضایت عمومی نیز افزایش خواهد یافت. مردم، به‌ویژه کسبه و اصناف، دو مطالبه اصلی دارند؛ امنیت و ثبات اقتصادی. در حوزه امنیت قدردان زحمات نیروهای مسئول هستیم، اما در بخش اقتصاد، مشکل اصلی ما بی‌ثباتی نرخ ارز است.

فراهانی ادامه داد: سال‌هاست تأکید می‌کنیم که نرخ ارز باید به‌صورت کارشناسی تعیین و برای مدتی تثبیت شود. نارضایتی مردم از نوسان روزانه قیمت‌ها به همین مسئله بازمی‌گردد. تولیدکننده و فروشنده هم وقتی مواد اولیه را امروز با قیمتی و فردا با قیمتی دیگر تهیه می‌کند، ناچار به افزایش قیمت است. پس از بیش از چهار دهه، مردم دیگر آزمون و خطا را از مدیران نمی‌پذیرند و انتظار برنامه‌ریزی اصولی دارند.

وی با اشاره به نقش اتاق اصناف در انتقال مطالبات مردمی گفت: ما مشکلات را از سطح استان‌ها جمع‌آوری و به دولت و دستگاه‌های مربوطه منتقل می‌کنیم. اگرچه ابزار اجرایی مستقیم نداریم، اما پیگیری مستمر و پاسخگویی به مردم باعث ایجاد آرامش و اعتماد می‌شود. بی‌پاسخ ماندن مطالبات، خود به تشدید نارضایتی‌ها منجر خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف ایران درباره سازوکار فعالیت کارگروه‌ها توضیح داد: قرار ما بر این است که به‌صورت هفتگی جلسات منظم، عمدتاً به شکل وبیناری با حضور نمایندگان سراسر کشور برگزار شود. همان‌گونه که در جنگ ۱۲روزه با تشکیل قرارگاه و رصد دقیق بازار، اجازه ندادیم کمبود کالا به وجود بیاید، اکنون نیز با مدیریت توزیع و نظارت مستمر می‌توان مشکلات را کنترل کرد. به‌زودی بخشنامه تشکیل این کارگروه‌ها به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

فراهانی در ادامه با اشاره به نقش اصناف در حفظ آرامش اجتماعی گفت: اصناف و بازاریان همواره، چه قبل و چه بعد از انقلاب، در دوران دفاع مقدس، کرونا و حوادث اخیر، پای کار بوده‌اند. در روزهای گذشته نیز با هوشیاری اجازه ندادند اعتراضات صنفی از مسیر اصلی خود خارج شود یا مورد سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب قرار گیرد. روسای اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف استان‌ها به‌صورت مستمر هشدارها و تذکرات لازم را منتقل می‌کنند و در صورت لزوم، با همکاری نیروهای انتظامی از واحدهای صنفی صیانت می‌شود.

وی درباره مصوبه اخیر دولت مبنی بر پرداخت یارانه یک میلیون تومانی اظهار کرد: اگر این حمایت‌ها به‌درستی به دهک‌های هدف برسد، می‌تواند کمک معیشتی مؤثری باشد. در موضوع نان نیز پیشنهاد ما این است که یا نان به‌صورت وزنی عرضه شود تا قیمت شفاف باشد، یا یارانه مستقیماً به خانوار پرداخت شود، نه به نانوایان؛ چرا که سهم آرد در قیمت نان بسیار محدود است و بخش عمده هزینه‌ها مربوط به عوامل دیگر می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران در جمع‌بندی سخنان خود گفت:رئیس‌جمهور شخصاً وقت گذاشته و جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرده که نشان‌دهنده جدیت دولت است. از سوی دیگر، مردم و اصناف نیز باید با همدلی و همکاری اجازه ندهند عده‌ای سودجو به بازار و اعتبار اصناف آسیب بزنند. این وظیفه خود اصناف است که عناصر مخرب را شناسایی و از بدنه بازار طرد کنند.