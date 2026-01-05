باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نخبگان معتکف + فیلم

امسال ۲۲ هزار دانشگاهی در ۱۱۷ مسجد دانشگاهی معتکف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس اعلام نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها امسال ۲۲ هزار دانشگاهی در ۱۱۷ مسجد دانشگاه‌ها معتکف شدند که این آمار نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشت.

 

