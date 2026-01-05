حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۵ درصد اعلام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بنابر آمار از آخرین وضعیت سد‌های کشور، میزان ورودی آب مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی جدید تا ۱۴ دی معادل ۵.۲۴ میلیارد متر مکعب است که در مقایسه با سال گذشته که عدد آن ۵.۹۸  میلیارد مترمکعب بوده است با کاهش ۱۲ درصدی همراه شده است.

میزان کل خروجی سد‌های کشور هم از ابتدای سال آبی جدید تا ۱۶ دی ۵.۸۷ میلیارد متر مکعب ثبت شده است که نسبت به سال گذشته با ۲۶ درصد کاهش مواجه شده است.

حجم آب موجود مخازن سد‌ها بنابر بر آمار در حال حاضر ۱۸.۰۱ میلیارد متر مکعب است که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است. همچنین حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۵ درصد اعلام شده است.

برچسب ها: وضعیت سدها ، سد ، بارش باران
خبرهای مرتبط
ضرورت استفاده از جیره غذایی پر انرژی در واحدهای دامداری/ پاکسازی آبراهه ها و کانال های انتقال آب در دستور کار قرار بگیرد
سیل افغانستان جان ۱۷ نفر را گرفت
بارندگی در بیشتر مناطق کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عرضه نهاده‌های دامی به نرخ توافقی در بازارگاه از امروز
ابطال غیرداوطلبانه بلیت‌های صادر شده مسافران ممنوع است
اسکله T جزیره خارگ توان صادرات ۶۷۵۰۰ بشکه نفت در ساعت را دارد+فیلم
راه اندازی نیروگاه خورشیدی در شرکت پتروشیمی بیستون
صرافی XT؛ مقصدی نوظهور برای تریدر‌های فارسی‌زبان
مدنی زاده: نظام ثبت سفارش کالا متحول می‌شود
بازگشت آلودگی هوا به کلان شهر‌ها
مدیریت اختلافات در سه گانه حقوقی، خانواده و قرارداد‌ها
ذات عملیات عمومی جزیره خارگ تمرکز شرکت‌های نفتی و صنایع بر تولید است
مشکلات معیشتی به تضعیف بدنه کارشناسی صنعت نفت منجر می‌شود
آخرین اخبار
ابطال غیرداوطلبانه بلیت‌های صادر شده مسافران ممنوع است
مدیریت اختلافات در سه گانه حقوقی، خانواده و قرارداد‌ها
صرافی XT؛ مقصدی نوظهور برای تریدر‌های فارسی‌زبان
راه اندازی نیروگاه خورشیدی در شرکت پتروشیمی بیستون
مدنی زاده: نظام ثبت سفارش کالا متحول می‌شود
طرح NGL خارگ باعث جلوگیری از هدررفت گازهای فلر و زمینه‌ساز توسعه صنایع پایین‌دستی است
مشکلات معیشتی به تضعیف بدنه کارشناسی صنعت نفت منجر می‌شود
اسکله T جزیره خارگ توان صادرات ۶۷۵۰۰ بشکه نفت در ساعت را دارد+فیلم
بازگشت آلودگی هوا به کلان شهر‌ها
ذات عملیات عمومی جزیره خارگ تمرکز شرکت‌های نفتی و صنایع بر تولید است
عرضه نهاده‌های دامی به نرخ توافقی در بازارگاه از امروز
تأمین مالی پروژه‌های مسکونی اولویت اصلی صندوق ملی مسکن
ماده ۵۰ شاه‌کلید تعهدات دولت در حوزه زمین است
آمادگی صنعت نساجی برای رقابت با تولیدکنندگان دنیا/ نساجی مدت هاست به زنجیره جهانی متصل شده است+ فیلم
سالانه بیش از ۳ میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۵ دی ماه
قاچاق سالانه ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک در کشور
رکورد تولید روزانه ۷۲۵ میلیون متر مکعب گاز در پارس جنوبی شکسته شد
پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۵ درصد+ جزئیات
معطلی کالاها در گمرکات کشور مهم‌ترین چالش اصناف است+ فیلم
فرصت ۲۴ ساعته برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت
پیش بینی افزایش ۵ تا ۶ درصدی مسافران نوروزی+ فیلم
رشد بیش از ۱۰۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
۷۶ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد/ مصرف گاز دوباره رکورد زد
اولین محموله واردات خودرو شامل ۶ هزار دستگاه وارد بندر آپرین می‌شود+ فیلم
تحمیل اجباری کارخانه ها به بنکداران در کنار فروش روغن به فروش کیک یا تن ماهی
کاهش بیش از ۷ هزار مگاوات از اوج بار شبکه برق در تابستان امسال
قطار کامل به زودی راه اندازی می‌شود/ دروازه جدید صادرات به کشور افغانستان باز شد
کشف ۵۶۶ دستگاه استخراج رمزدارایی در شهرستان کهریزک
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴