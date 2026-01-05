باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «فردریک نیلسن»، نخست‌وزیر گرینلند امروز دوشنبه به تهدیدات مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر الحاق این جزیره (متعلق به دانمارک) به خاک خود واکنش نشان داد.

نیلسن در پستی در فیس‌بوک نوشت: «فشارها، کنایه‌ها و توهمات الحاق را متوقف کنید.» او با اشاره به آمادگی این جزیره برای گفت‌و‌گو تاکید کرد که هرگونه مباحثه باید «از طریق مجاری درست و مطابق با قوانین بین‌المللی» صورت گیرد.

از سوی دیگر، «مته فردریکسن»، نخست‌وزیر دانمارک از ترامپ خواست تا به تهدیدات خود برای اشغال گرینلند پایان دهد. او تاکید کرد: «آمریکا هیچ حقی برای الحاق هیچ‌یک از سه قلمرو تشکیل‌دهنده پادشاهی دانمارک ندارد.»

فردریکسن خاطرنشان کرد که دانمارک و گرینلند عضو ناتو هستند و بنابراین تحت پوشش «دفاع دسته‌جمعی» این پیمان قرار دارند.

این واکنش‌ها پس از آن صورت گرفت که ترامپ روز گذشته در گفت‌و‌گو با مجله «آتلانتیک» مدعی شد: «ما قطعا برای دفاع و از منظر امنیت ملی به گرینلند نیاز داریم؛ این منطقه پر از کشتی‌های روسی و چینی شده است.»

ترامپ ماه گذشته یک فرستاده ویژه برای گرینلند تعیین کرد که این اقدام موج جدیدی از تحرکات دیپلماتیک را در اروپا به راه انداخته است.

منبع: المیادین