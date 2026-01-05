نخست‌وزیران دانمارک و گرینلند با رد «توهمات الحاق» دونالد ترامپ، بر حاکمیت ملی خود تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «فردریک نیلسن»، نخست‌وزیر گرینلند امروز دوشنبه به تهدیدات مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر الحاق این جزیره (متعلق به دانمارک) به خاک خود واکنش نشان داد.

نیلسن در پستی در فیس‌بوک نوشت: «فشارها، کنایه‌ها و توهمات الحاق را متوقف کنید.» او با اشاره به آمادگی این جزیره برای گفت‌و‌گو تاکید کرد که هرگونه مباحثه باید «از طریق مجاری درست و مطابق با قوانین بین‌المللی» صورت گیرد.

از سوی دیگر، «مته فردریکسن»، نخست‌وزیر دانمارک از ترامپ خواست تا به تهدیدات خود برای اشغال گرینلند پایان دهد. او تاکید کرد: «آمریکا هیچ حقی برای الحاق هیچ‌یک از سه قلمرو تشکیل‌دهنده پادشاهی دانمارک ندارد.»

فردریکسن خاطرنشان کرد که دانمارک و گرینلند عضو ناتو هستند و بنابراین تحت پوشش «دفاع دسته‌جمعی» این پیمان قرار دارند.

این واکنش‌ها پس از آن صورت گرفت که ترامپ روز گذشته در گفت‌و‌گو با مجله «آتلانتیک» مدعی شد: «ما قطعا برای دفاع و از منظر امنیت ملی به گرینلند نیاز داریم؛ این منطقه پر از کشتی‌های روسی و چینی شده است.»

ترامپ ماه گذشته یک فرستاده ویژه برای گرینلند تعیین کرد که این اقدام موج جدیدی از تحرکات دیپلماتیک را در اروپا به راه انداخته است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جزیره گرینلند ، قطب شمال
خبرهای مرتبط
دانمارک متعهد به «ایستادگی محکم» در برابر طرح ترامپ برای گرینلند شد 
نقشه جدید آمریکا برای بلعیدن گرینلند
ترامپ به دنبال تصاحب گرینلند؛ دانمارک خشمگین از واشنگتن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترس کابینه و ارتش صهیونیستی از حملات پیش‌دستانه ایران
دسیسه ماراگولا: تهدیدات مشترک علیه صلح و ثبات ایران
راز‌های کیفِ آرایشِ دونالد!
تقابل پکن و واشنگتن بر سر مادورو
خط و نشان اتمی کیم جونگ اون برای آمریکا
چرا ترامپ پای قزاقستان و ازبکستان را به اجلاس گروه ۲۰ باز کرد؟
مادورو روز دوشنبه در دادگاه فدرال منهتن حاضر می‌شود
ترامپ با تهدید به حمله دوم: ونزوئلا را ما اداره می‌کنیم!
ترامپ با ربودن مادورو، زلنسکی را وارد میدان مین سیاسی کرد
ترامپ روی دست هیتلر و نتانیاهو زد
آخرین اخبار
پاسخ قاطع دانمارک و گرینلند به رویای الحاق ترامپ
نزار آمیدی؛ نامزد نهایی اتحادیه میهنی برای ریاست‌جمهوری عراق
برلین در تاریکی و انجماد؛ خرابکاران برق شهر را قطع کردند
اتحاد پکن و اسلام‌آباد علیه تروریسم در افغانستان
تقابل پکن و واشنگتن بر سر مادورو
خط و نشان اتمی کیم جونگ اون برای آمریکا
حمایت زیرپوستی ژاپن از قلدری ترامپ
ترس کابینه و ارتش صهیونیستی از حملات پیش‌دستانه ایران
نه مقاومت عراق به خلع سلاح با وجود اشغالگری
ترامپ روی دست هیتلر و نتانیاهو زد
شکست مذاکرات دمشق با قسد
چین خطاب به آمریکا: شما پلیس جهان نیستید
چرا ترامپ پای قزاقستان و ازبکستان را به اجلاس گروه ۲۰ باز کرد؟
ترامپ با ربودن مادورو، زلنسکی را وارد میدان مین سیاسی کرد
سراب خروج ۲۰۲۶؛ آیا بغداد در تله «بازآرایی هوشمند» واشنگتن گرفتار شده است؟ 
ترامپ با تهدید به حمله دوم: ونزوئلا را ما اداره می‌کنیم!
دسیسه ماراگولا: تهدیدات مشترک علیه صلح و ثبات ایران
راز‌های کیفِ آرایشِ دونالد!
مادورو روز دوشنبه در دادگاه فدرال منهتن حاضر می‌شود
وزیر خارجه ونزوئلا: نقاب‌ها افتاده؛ آمریکا فقط به منابع ما چشم دارد
بیانیه کشور‌های آمریکای لاتین در رد دخالت خارجی آمریکا
معاون مادورو ممکن است بهای سنگینی بپردازد
مقامات رژیم صهیونیستی و دولت موقت سوریه این هفته در پاریس دیدار می‌کنند
موج اعتراضات جهانی علیه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا + تصاویر
وزیر دفاع ونزوئلا: ارتش برای «مقابله با تجاوز امپریالیستی» به حالت آماده‌باش درآمده است
احتمال بازگشایی قریب‌الوقوع گذرگاه رفح و اداره آن توسط تشکیلات خودگردان فلسطین
انتقاد تند سناتور آمریکایی از کاخ سفید: عملیات ونزوئلا خدمت به دوستان ترامپ بود
وزیر خارجه آمریکا: ونزوئلا خاورمیانه نیست، ماموریت ما در آن متفاوت است
روبیو: تحریم‌های نفتی ونزوئلا فعلا لغو نمی‌شود
ادعای نیویورک تایمز: ترامپ به مادورو پیشنهاد تبعید مجلل در ترکیه داده بود