باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی آب که وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دبیر هیئت دولت، سخنگوی دولت، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، با قدردانی از مردم که شرایط اقلیمی کشور را به خوبی درک کردند، افزود: وزیر نیرو در جلسات مختلف هیئت دولت گزارش‌های مختلفی از وضعیت سد‌های کشور و همچنین همکاری مردم در مقابله با تنش آبی ارائه می‌کند که بیانگر پیشتازی و همراهی مردم در صرفه‌جویی مصرف آب است که توانستیم بحران آبی در سال آبی گذشته را در کلان‌شهر‌ها و برخی مناطقی از کشور که نگرانی‌هایی داشتیم، با کمک مردم پشت سر بگذاریم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه با همدلی و همبستگی بین نهاد‌های دست‌اندرکار و با محوریت وزارت نیرو ناترازی‌های برق و آب مدیریت شد، گفت: برخی از طرح‌های انتقال آب در مدت زمان کوتاهی انجام شد که بیانگر تلاش شبانه‌روزی همکاران وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و دستگاه‌های ذیربط است.

عارف با اشاره به شرایط اقلیمی جدید کشور تصریح کرد: در اوایل دهه ۸۰ شمسی پیش‌بینی شده بود که بسیاری از بخش‌های ایران با تنش و بحران جدی آبی رو‌به‌رو خواهند بود و شرایط کنونی کشور در زمینه آبی نشان داد که باید آمادگی‌های خود را داشته باشیم. با وجود نزولات آسمانی طی هفته‌های گذشته نباید به این جمع‌بندی برسیم که مشکلات و بحران آب حل شده است.

وی اضافه کرد: در قانون برنامه هفتم پیشرفت احکام خوبی برای مقابله با بحران آب دیده شده است، اما مهم‌ترین مسئله برای حل این بحران مدیریت مصرف در همه بخش‌ها است. در بخش خانگی کشور‌های پرآب جهان سرانه مصرف ۱۰۰ لیتر دارند، اما در برخی از شهر‌های ما سرانه مصرف تا ۲۰۰ لیتر نیز می‌رسد که قابل قبول نیست و باید مردم آگاهانه کمک کنند و دستگاه‌های متولی نیز ابزار صرفه‌جویی مصرف آب را در اختیار آنان قرار دهند.

عارف با تاکید بر ضرورت استفاده از آب‌های نامتعارف برای حل مشکل آب بخش صنعت و کشاورزی، بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی تلاش‌های بسیار خوبی برای مصرف بهینه در بخش کشاورزی انجام داده است، اما در طول ۲۰ سال گذشته میزان بهره‌وری آب در این حوزه از ۸۳ درصد به تنها ۸۰ درصد رسید. باید شیوه‌های سنتی را نیز به روز می‌کردیم چراکه در گذشته از یک قطره آب در روستا‌ها نیز به خوبی استفاده می‌شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به روش استحصال آب برای حل بحران آبی کشور که ساده‌ترین و درعین حال پرهزینه‌ترین شیوه استفاده از آب‌های دریا است، گفت: بخش صنعت گام‌های بلندی در خصوص انتقال آب از دریا به فلات مرکزی ایران برداشته است که باید با برگزاری جلسات منظم جداگانه به تکمیل و بهره‌برداری از خطوط انتقال آب سرعت ببخشیم. بخشی از ۵ خط انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس که صنعت کشور تعهد داده بوده است، به نتیجه رسیده است و برای تکمیل خطوط باقی مانده که بخش خصوصی تعهد داده است باید از طریق راه‌های گوناگون کمک کنیم.

عارف همچنین از تولید انبوه کولر‌های آبی جدید در ماه‌های آینده برای کاهش مصرف آب و برق در تابستان خبر داد و گفت: کولر‌های جدید آبی علاوه بر صرفه‌جویی ۶۰ درصدی در مصرف آب به کاهش مصرف برق نیز کمک می‌کند که باید این تجهیزات جدید با کمک دولت جایگزین شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تقسیم‌بندی‌های آب تنها متعلق به یک بخش، روستا و استان نیست و نمی‌توان منابع زیرزمینی را بخشی‌نگری کرد و متعلق به کل کشور است، تصریح کرد: منابع زیرزمینی جزو انفال است که دولت تنها صاحب دسترنجی است که بر روی انفال انجام می‌شود. دولت‌ها حق دخالت در انفال را ندارند و امروز آب مهم‌ترین انفال است که باید برای قطره قطره آن برنامه‌ریزی کنیم. اینکه یک شهر و یا بخشی اعلام کند مالک آب است، جفایی در حق مردم و انفال بوده و این منابع متعلق به همه مردم ایران است و باید عادلانه بین همه مردم کشور و استان‌ها تقسیم شود.

عارف در ادامه با انتقاد از برخی مواضع تحریک‌کننده مدیران و مسئولان در زمینه آب، تاکید کرد: برخی مواضع مدیران در استان‌ها و شهرستان‌ها در خصوص مالکیت آب ضد امنیت ملی است. نباید با بخشی‌نگری در مسئله آب، استان مجاور را تحریک کرد که در این صورت هر استانی خود را مالک منابع زیرزمینی می‌داند، اما این منابع متعلق به ملت ایران است و همه باید کمک کنیم تا در چارچوب مقررات، ضوابط و نهاد‌های قانونی از مواهب منابع زیرزمینی خدادادی استفاده کنیم.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: تمامی شورا‌ها و نهاد‌های دست‌اندرکار مسئله آب دغدغه تامین آب مورد نیاز بخش خانگی، صنعت و کشاورزی را دارند وبا تصمیماتی که با رویکردی ملی در این شورا‌ها اتخاذ می‌شود، هیچ نگرانی در این زمینه که بحران آب غیرقابل حل باشد، نداریم.

عارف با اشاره به تلاش‌های وزارت نیرو برای عبور از ناترازی برق و خاموشی‌ها در بخش صنعت و خانگی، اضافه کرد: طرح‌های انتقال آب برای حل ناترازی آبی کشور در وزارت نیرو در حال پیگیری است.

معاون اول رئیس‌جمهور اهمیت دیپلماسی و مذاکرات جدی با کشور‌های همسایه در خصوص آب‌های مرزی را خاطرنشان ساخت و اظهار داشت: دولت با کشور‌های همسایه در خصوص اختصاص حقابه و همچنین فراتر از مرز‌های ایران برای انتقال آب به کشور در حال برنامه‌ریزی و مذاکرات است و مردم مطمئن باشند دولت دغدغه تامین حداقل آب مورد نیاز مردم را رفع خواهد کرد.

عارف با اشاره به فرهنگ‌سازی کاهش مصرف سرانه آب در برخی از استان‌ها گفت: باید تجارب این استان‌ها در اختیار استان‌های همجوار قرار گیرد.

وی خاطرنشان ساخت: استانی کردن امور آب جز اشتباهات بزرگی بود که باید بر مبنای علمی و بازنگری در ساختار‌ها اصلاح شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به راهبرد مشارکت بخش خصوصی تاکید کرد: مباحثی همانند آب متعلق به مردم است و اگر در طرح‌های مهم آبی حضور و مشارکت داشته باشند به موفقیت می‌رسیم. باید امروز از حضور، توانایی و حاکمیت مردم استفاده کنیم.

وی همچنین در ادامه به اجرای طرح معیشتی و امنیت غذایی دولت اشاره و تاکید کرد: تصمیم اخیر دولت نتیجه ماه‌ها کار پیوسته و مداوم بود و امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم در مسیر شعار دولت یعنی معیشت مردم و پایداری اقتصادی حرکت کنیم.

عارف افزود: بنای دولت بر این بود که در هر تصمیم اقتصادی منابع آزاد شده در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد که در طرح بنزین دولت به این هدف رسیدیم و در طرح جدید معیشتی دولت نیز یارانه کالا‌های اساسی به انتهای زنجیره منتقل می‌شود. ماهیانه یک میلیون تومان برای چهار ماه آینده به حساب مردم واریز می‌شود که این رقم با سازوکار‌های دیده شده در دولت برای افزایش رفاه مردم شناور خواهد بود.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور مردم در تمامی صحنه‌ها و عرصه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: هر جایی که کشور و نظام نیاز به حضور مردم داشت، وارد میدان شدند. در همین حوادث اخیر نیز توطئه دشمن به سرعت برملا شد که در هفته‌های آینده گزارشی از سوی نهاد‌های مسئول در خصوص نفوذی‌هایی که خود را در پشت اعتراض به حق مردم و بازاریان مخفی کرده بودند، به اطلاع مردم خواهند رساند.

وی ادامه داد: دولت چهاردهم در مسیر پاسخ به اعتراض‌ها و مطالبات مردم از جمله معیشت و نوسانات ارزی فعالیت کرده است. البته رویکرد دولت وفاق ملی بر این مبناست که اقدامات خود را به جلو ببریم و در زمان حصول نتیجه به مردم گزارشی داده شود و در طرح ساماندهی یارانه‌ها نیز که با استقبال مردم رو‌به‌رو شد در همین مسیر گام‌های اساسی برداشته‌ایم.

عارف خاطرنشان کرد: دشمن در طول ۵۰ سال گذشته بار‌ها تجربه کرده است که به نفع آنان است که با جمهوری اسلامی ایران مقابله نکند و دست آنها به زودی برای مردم ایران رو می‌شود. همچنین جوانان و مردمی که اعتراضاتی داشتند، صف خود را از اغتشاشگران و آشوبگران جدا کردند.

همچنین در این جلسه که ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، گزارش‌های سازمان هواشناسی کشور از آخرین وضعیت آب و هوایی و پیش‌بینی‌ها و همچنین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از وضعیت طرح‌های اضطراری تامین آب شرب کشور در سال جاری و آینده ارائه شد.

در ادامه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به تشریح گزارش نتایج آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب کشور پرداخت.

منبع: ریاست جمهوری