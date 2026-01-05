شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات تاخیر در امتحانات پایان ترم دانشجویان و مشکلات انتخاب واحد برای ترم بهمن ماه سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما به دنبال آلودگی هوا؛ امتحانات پایان ترم دانشجویان به دلیل آلودگی هوا لغو و به بهمن ماه موکول شد. این در حالی است که تاریخ امتحانات با انتخاب دانشجویان همزمان میشود. این موضوع موجب نگرانی دانشجویان شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام به اطلاع میرساند که به دنبال آلودگی هوا، امتحانات پایانترم دانشگاهها در تاریخ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ دیماه به اوایل بهمنماه موکول شده است. متأسفانه زمانبندی جدید دقیقا با دوره انتخاب واحد ترم آینده همزمان شده که این همزمانی باعث ایجاد استرس سنگین و همزمان برای دانشجویان میشود، در حالی که این فشار مضاعف کاملاً قابل پیشگیری است. همچنین، در صورت انتخاب دروس دارای پیشنیاز از همین ترم و احتمال مردودی در آن درسها، دانشجو مجبور به حذف درس انتخاب شده خواهد شد؛ که این موضوع مشکلات آموزشی و برنامهریزی جدی ایجاد میکند.با توجه به اینکه تصمیمگیری در این خصوص بر عهده مسئولین محترم است، درخواست میشود تاریخ جدید امتحانات به گونهای تنظیم شود که با زمان انتخاب واحد تداخل نداشته باشد تا فشار غیرضروری از روی دانشجویان برداشته شود.