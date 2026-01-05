اعتکاف؛ تمرین بندگی و حرکت در مسیر خدا»

باشگاه خبرنگاران جوان- حجتالاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در جمع دانشجویان معتکف دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (علیهالسلام) با تبریک ولادت امیرالمؤمنین علی (علیهالسلام) و روز پدر، از دستاندرکاران برگزاری مراسم اعتکاف، بهویژه سردار هوشیار فرمانده دانشگاه و حجتالاسلام والمسلمین دیلم رئیس عقیدتی سیاسی دانشگاه، قدردانی کرد.
وی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در احیاء و گسترش فرهنگ اعتکاف در کشور اظهار داشت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اعتکاف عمدتاً به جمع محدودی از طلاب و روحانیون در شهرهایی، چون قم و مشهد محدود بود، اما امروز به برکت جمهوری اسلامی، میلیونها نفر در سراسر کشور در این سنت الهی شرکت میکنند که بخش عمده آنان را جوانان تشکیل میدهند؛ امری که نشاندهنده رشد و پویایی معنوی نسل امروز است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با توصیه دانشجویان به بهرهگیری حداکثری از فرصت اعتکاف گفت: اعتکاف تمرینی برای بندگی و حرکت در مسیر الهی است؛ فرصتی برای شنیدن پیام خداوند و تنظیم رفتار و سبک زندگی بر اساس آن. وی سحرخیزی، شبزندهداری و انس با قرآن کریم را از مهمترین دستاوردهای این عبادت دانست و افزود: سه روز اعتکاف میتواند مقدمهای برای تداوم معنویت و ارتباط با خداوند در طول سال باشد.
حجتالاسلام والمسلمین شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش مردم در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی تصریح کرد: اگر حمایت مردم نبود، استمرار نظام اسلامی امکانپذیر نمیشد. جمهوری اسلامی نعمتی بزرگ است که ارزش آن زمانی بهتر درک میشود که در معرض تهدید یا آسیب قرار گیرد؛ همانند نعمتهای الهی که انسان در هنگام فقدان، قدر آنها را میداند.
وی با استناد به آیات قرآن کریم خاطرنشان کرد: خداوند وعده داده است که با استغفار و بازگشت بندگان، باران رحمت خود را نازل میکند و در آیات دیگر نیز تأکید فرموده که ترس از فقر نباید مانع ازدواج شود، چراکه تأمین روزی بر عهده خداوند است. از این رو، تنظیم سبک زندگی بر اساس دستورات الهی، ضامن آرامش و سعادت انسان خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در فراجا در پایان با تأکید بر اهمیت ارتباط قلبی با خداوند متعال گفت: هنگامی که دلها به خداوند متصل باشد، دشمنان توان تأثیرگذاری نخواهند داشت. امید به نصرت الهی سرمایه بزرگ مسلمانان است؛ سرمایهای که دشمنان اسلام از آن بیبهرهاند و همین امید، زمینه ایستادگی و مقاومت در برابر تهدیدها را فراهم میسازد.