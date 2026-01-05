رایزنی فرهنگی ایران در اتریش در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ برابر با ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ میزبان مراسم نخستین دوره اعطای جایزه «برت فراگنر» خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان -رایزنی فرهنگی ایران در اتریش در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ برابر با ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ میزبان مراسم نخستین دوره اعطای جایزه «برت فراگنر» خواهد بود. این جایزه به‌منظور معرفی و قدردانی از آثار برتر در حوزه کتاب‌های ایران‌شناسی و تقویت مطالعات ایران در اتریش و سایر کشور‌های آلمانی‌زبان برگزار خواهد شد.

جایزه برت فراگنر هر سال یک‌بار در رشته‌های مختلف مرتبط با ایران‌شناسی، فرهنگ ایرانی، تاریخ ایران، ادبیات فارسی، هنر، مطالعات تمدنی ایران و شیعه‌شناسی اعطا خواهد شد.

این مراسم در تالار ابن سینای خانه حکمت ایرانیان در وین برگزار خواهد شد و پژوهشگران، ایران‌شناسان و علاقه‌مندان به فرهنگ و تمدن ایرانی در آن حضور خواهند یافت.

جایزه برت فراگنر با هدف گرامیداشت خدمات علمی مرحوم پروفسور برت فراگنر، ایران‌شناس برجسته و‌خدوم اتریشی، از سال ۲۰۲۶ به‌طور رسمی اهدا خواهد شد و به آثاری تعلق خواهد گرفت که سهمی قابل‌توجه در معرفی، تحلیل یا توسعه مطالعات ایران‌شناسی داشته باشند.

رایزنی فرهنگی ایران در اتریش که نقش مهمی برای خود در بسط و رونق ایران‌شناسی تعریف نموده است، اعلام کرده است که این رویداد به‌عنوان یک نقطه عطف در تبادل فرهنگی ایران و اتریش، به‌صورت سالانه ادامه خواهد یافت و تلاش دارد نقش ایران‌شناسی را در فضای علمی اروپا تعمیق نماید.

