در آخرین دقایق مهلت قانونی، حزب دموکرات کردستان با معرفی وزیر خارجه فعلی عراق به عنوان نامزد خود، رسما وارد رقابت جدی با اتحادیه میهنی شد.

تنها چند ساعت مانده به بسته شدن مهلت ثبت‌نام نامزد برای ریاست‌جمهوری عراق، حزب دموکرات کردستان با معرفی رسمی فواد حسین، وزیر امور خارجه فعلی وارد کارزار رقابت شده است؛ این در حالی است که رایزنی‌های پیچیده با اتحادیه میهنی کردستان برای دستیابی به یک نامزد مشترک همچنان ادامه دارد.

یک منبع آگاه در همین راستا گفت: «حزب دموکرات بر روی فواد حسین، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه فعلی، به عنوان نامزد رسمی خود به توافق رسیده و مدارک او پیش از ساعت ۱۵:۰۰ امروز (به وقت محلی) تحویل پارلمان خواهد شد.»

در همین راستا، بنگین ریکانی، وزیر مسکن و بازسازی ضمن تایید این خبر گفت: «مذاکرات با اتحادیه میهنی همچنان در جریان است، اما تا این لحظه توافق نهایی حاصل نشده است.» او افزود که تلاش‌ها پس از ثبت‌نام نامزدها، بر روی دستیابی به یک اجماع کُردی متمرکز خواهد شد.

از سوی دیگر، خبرنگار «الجبال» در سلیمانیه گزارش داد که دفتر سیاسی اتحادیه میهنی در حال برگزاری یک نشست اضطراری برای نهایی کردن «یک نامزد واحد» است. بر اساس این گزارش، گرایشی کلی در این حزب برای تقویت وحدت تحت رهبری بافل طالبانی وجود دارد تا با تصمیمی واحد و مقتدر وارد مذاکرات بغداد شوند.

در همین راستا دقایقی پیش «کاروان کزنیی»، سخنگوی حزب اتحادیه میهنی کردستان رسما «نزار آمیدی» را به عنوان نامزد نهایی این حزب برای تصدی پست ریاست‌جمهوری عراق معرفی کرد.

