معاون وزیر جهاد گفت: بنابر آمار سالانه بیش از ۳ میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد ابراهیم حسن نژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد با اشاره به چالش های تولیدکنندگان پیرامون تامین نهاده های دامی گفت: سالهاست که ارز ترجیحی به نهاده و کالاهای کشاورزی اختصاص پیدا می کند، در یک مرحله سال ۱۴۰۰ تغییر در نرخ ارز اتفاق افتاد، اما به اعتقاد بنده آن طرح به طور کامل اجرا نشد و تنها منتج به تغییر نرخ ارز از ۴ هزار و ۵۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارتقا یافت.

به گفته وی، با توجه به تغییر بازار ارز، فاصله بسیار زیادی بین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ارز آزاد اتفاق افتاد که همین امر موجب شد تا دولت تصمیم به واقعی شدن قیمت کند.

حسن نژاد ادامه داد: تصمیم دولت بر آن است که ارز را به انتهای زنجیره، مصرف کنندگان اختصاص دهد و براین اساس اعتقاددانان به این‌نتیحه رسیدند که اثر حذف ارز ترجیحی بر سفره خانوار ملموس نیست.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد با بیان اینکه تولیدکننده از تخصیص ارز ترجیحی منتفع نمی شد، افزود: تولیدکننده تنها کالا را با قیمت کمتر خریداری و در بازار عرضه می کند که تغییر نرخ ارز می تواند این زحمت را از حیث تامین نقدینگی بدنبال داشته باشد، از این رو ما به عنوان متولی امر در وزارت جهاد کشاورزی اعتقاد داریم که بنیه تولید از حیث کمی و کیفی مناسب است به طوریکه در ارتباط با گوشت مرغ سالانه بیش از ۳ میلیون تن تولید داریم و تمامی حلقه های بالادستی صنعت ایجاد شده است.

به گفته معاون وزیر جهاد، ما به عنوان متولی تولید به مسئولان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اعلام کردیم که اجرای این امر نیازمند ایجاد برخی زیرساخت هاست تا تولید پایدار رخ دهد، گفتنی است در بیشتر کالاها بیش از نیاز کشور تولید داریم، لذا میزان مصرف نباید درحدی کاهش یابد که تولید روی دست تولیدکننده بماند که براین اساس ارقامی در قالب کالابرگ برای افزایش قدرت خرید خانوار در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان تصریح کرد: سرمایه در گردش برای خرید کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می شد، کمتر است، از این رو همانند بخش مصرف باید برای تولید تامین می شود.

