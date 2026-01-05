وزیر نفت گفت:با تلاش کارکنان صنعت گاز، رکورد تولید روزانه ۷۲۵ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی به ثبت رسید که نقش مهمی در تأمین نیاز بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء کشور داشته است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مسعود پاک‌نژاد، وزیر نفت، با اشاره به حضور خود در یکی از سکوهای عملیاتی پارس جنوبی گفت: امروز فرصت مناسبی فراهم شد تا به پاس زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی همکارانم در بخش عملیات، از نزدیک در یکی از سکوهای پارس جنوبی حضور پیدا کنم و روند تولید گاز را به‌صورت میدانی بررسی کنم.

وی با بیان اینکه طی روزهای اخیر رکورد تولید گاز در پارس جنوبی شکسته شده است، افزود: با تلاش ایثارگرانه کارکنان صنعت گاز، رکورد تولید روزانه ۷۲۵ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی به ثبت رسید که نقش مهمی در تأمین نیاز بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء کشور داشته است.

وزیر نفت در ادامه به وضعیت پالایشگاه فجر جم اشاره کرد و گفت: دو ترین این پالایشگاه در جریان حملات گذشته آسیب دیده بود، اما با تلاش جهادی کارشناسان و متخصصان شرکت ملی گاز ایران و پالایشگاه فجر جم، در مدت زمانی کمتر از شش ماه این واحدها بازسازی و به مدار تولید بازگشتند که نتیجه آن، افزوده شدن ۱۲ تا ۱۳ میلیون مترمکعب گاز در روز به شبکه سراسری بوده است.

پاک‌نژاد خاطرنشان کرد: این میزان افزایش تولید، در روزهایی که به دلیل برودت هوا نیازمند مدیریت تحویل گاز به بخش‌های مختلف هستیم، کمک مؤثری به پایداری شبکه گاز کشور می‌کند.

وی همچنین از پیشرفت عملیات بازسازی پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی خبر داد و گفت: عملیات بازسازی ترین آسیب‌دیده این پالایشگاه که در جریان جنگ ۱۲ روزه مورد اصابت قرار گرفته بود، با سرعت در حال انجام است و امیدواریم در یک بازه زمانی کوتاه، این پالایشگاه نیز به مدار تولید بازگردد.

وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین سوخت نیروگاه‌ها پرداخت و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، به‌صورت انباشته ۳.۵ میلیارد مترمکعب گاز بیشتر از مدت مشابه سال گذشته به نیروگاه‌ها تحویل داده شده و در حال حاضر نیز بیش از تعهد پیش‌بینی‌شده برای این ایام، گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها تأمین شده است.

پاک‌نژاد تصریح کرد: برای حفظ پایداری تولید برق در شرایط نوسان تحویل گاز، سوخت مایع نیز به‌صورت مناسب، پایدار و در حجم کافی برای نیروگاه‌ها تأمین شده است تا هموطنان عزیز در شرایط افزایش مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء، با مشکلی در تأمین برق مواجه نشوند.

 

